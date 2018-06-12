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Akhisar’da feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde büyükşehir belediyesine ait şantiye önünde gerçekleşen kazada yolcu taşıyan transit ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Akhisarda feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı

12 Haziran 2018 12:18

Kaza, Akhisar ilçesi Sındırgı-Gördes yolu üzerindeki Manisa Büyükşehir Belediyesine ait şantiye önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Akhisar merkezden aldığı yolcuları Çanakçı Mahallesi’ne götürmekte olan Mehmet Gölcük yönetimindeki 43 DE 959 plakalı transit ile karşı yönden gelen Naki Gülen yönetimindeki 45 YL 458 plakalı otomobil, Akhisar-Sındırgı yolu üzeri 8. kilometresinde Karabörklü Mahallesi sınırları içerisinde, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si ağır toplam 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılara ilk müdahaleyi Büyükşehir Belediyesinin şantiye çalışanları yaptı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve Özel Doğuş Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 43 DE 959 plakalı transitin aracın şoförü Mustafa Gölcük (53) ve ön yolcu koltuğundaki Ayşe Er (60), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yolcu aracında bulunan ve kazada yaralanan N.T., A.İ.B., B.A., A.E.’nin Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü, A.A., F.Ö. ve S.Ö.’nün tedavilerinin ise Özel Akhisar Hastanesinde devam ettiği bildirildi. Kazada hafif yaralanan 45 YL 458 plakalı otomobil sürücüsü Naki Gülen’in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Barış Gezici

 

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