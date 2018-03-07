Akhisar’da FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, KOM, TEM ve Narkotik Grup Amirliği ekiplerince örgüte ait üyelerin kullandıkları bir adreste gizlendikleri bilgisi üzerine arama yapıldı. Aramalarda, uzun süredir firari olan 2 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda FETÖ'nün askeri yapılanmasına ait olduğu değerlendirilen önemli bilgiler ele geçirildiği ve çok sayıda materyale de el konulduğu açıklandı.

Yapılan operasyonlar kapsamında ayrıca Bylock kullandıkları tespit edilen 13 şüpheli hakkında 6 Mart tarihinde Akhisar ilçe merkezli 12 ayrı adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldığı bildirildi. ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Barış Gezici

