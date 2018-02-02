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Akhisar’da FETÖ/PDY operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Akhisar'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 10 zanlıdan 4’ü tutuklanırken 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akhisarda FETÖ/PDY operasyonu: 4 kişi tutuklandı

02 Şubat 2018 20:25

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada “Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçu kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM, TEM, Narkotik Grup Amirliği ve Jandarma ekiplerimizce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde, bu örgüte ait üyelerden ByLock haberleşme sistemini kullandıkları tespiti yapılan 10 şüpheli hakkında 22.01.2018 tarihinde Akhisar İlçe Merkezli 13 ayrı adreste arama ve el koyma işlemleri yapılmış, 10 şüpheli talimat gereği yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emniyetteki ifade ve teşhis işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilmiş 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kalmış, 4 şüpheli tutuklanmıştır. Akhisar halkının sağlık, huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir” denildi.

Barış Gezici
 

 

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