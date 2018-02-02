Akhisar’da FETÖ/PDY operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada “Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçu kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM, TEM, Narkotik Grup Amirliği ve Jandarma ekiplerimizce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde, bu örgüte ait üyelerden ByLock haberleşme sistemini kullandıkları tespiti yapılan 10 şüpheli hakkında 22.01.2018 tarihinde Akhisar İlçe Merkezli 13 ayrı adreste arama ve el koyma işlemleri yapılmış, 10 şüpheli talimat gereği yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emniyetteki ifade ve teşhis işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilmiş 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kalmış, 4 şüpheli tutuklanmıştır. Akhisar halkının sağlık, huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir” denildi.

Barış Gezici

