Diğer
Kategoriler

Akhisar'da kaza: 2 yaralı

Akhisar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


24 Kasım 2016 10:25

Edinilen bilgiye göre, saat 08.20 sıralarında Milli Egemenlik Meydanı'ndan Hilaliye Caddesi'ne giriş yapan 45 ACS 52 plakalı beton mikseri sürücüsü Recep Ç., birden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve yol kenarında bulunan park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza olduğu sırada kaldırımda yürüyen 2 kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası beton mikseri sürücüsü Recep Ç. bir süre araç içerisinde olayın şokunu üzerinden atamazken, kazada park halindeki 9 otomobil ve 2 motosiklet hasar gördü. Olay yerine gelen trafik şube müdürlüğüne bağlı ekiplerin tedbirleri sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. 

Barış Gezici
MANİSA


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç