Edinilen bilgiye göre, saat 08.20 sıralarında Milli Egemenlik Meydanı'ndan Hilaliye Caddesi'ne giriş yapan 45 ACS 52 plakalı beton mikseri sürücüsü Recep Ç., birden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve yol kenarında bulunan park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza olduğu sırada kaldırımda yürüyen 2 kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası beton mikseri sürücüsü Recep Ç. bir süre araç içerisinde olayın şokunu üzerinden atamazken, kazada park halindeki 9 otomobil ve 2 motosiklet hasar gördü. Olay yerine gelen trafik şube müdürlüğüne bağlı ekiplerin tedbirleri sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

Barış Gezici

MANİSA