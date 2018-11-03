Akhisar'da kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Barbosa'nın sol kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin hemen önünde iyi yükselen Sissoko'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

16. dakikada Lopes'in sağ kanattan yerden ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Seleznyov'un gelişine vuruşunda kaleci Sehic son anda yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

19. dakikada Josue'nin rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde arka direkte müsait pozisyonda Onur'un kafa vuruşunda kaleci Sehic üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

25. dakikada hızlı gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Munsy ile verkaç yaparak topu önüne alan Auremir'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortasında altıpasın içerisinde Seleznyov'un bekletmeden vuruşunda, kaleci Sehic iki hamlede topa sahip oldu.

35. dakikada sol kanattan Josue'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Erzurumspor savunması topu uzaklaştırdı. Akhisarsporlu oyuncuların rakip futbolcu Munsy'ın topa elle müdahale ettiğini belirterek, penaltı itirazları yapması sonucu hakem Mete Kalkavan VAR sistemine gitti. Kalkavan, VAR incelemesi sonucu Akhisaspor lehine penaltı kararı verdi.

36. dakikada hakem Mete Kalkavan'a pozisyon sonrası itiraz eden Akhisarspor yedek kulübesindeki Manu, sarı kart ile cezalandırıldı.

38. dakikada penaltı atışını kullanan Güray'ın vuruşunda top kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

72. dakikada Eray'ın sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde topu kontrol eden Seleznyov'un rakiplerinden sıyrıldıktan sonra müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya gitti.

84. dakikada Regattin'in pasıyla sağ kanatta topa sahip olan Josue'nin rakip ceza sahasına ortaladığı topu Erzurumspor savunması uzaklaştırdı.

88. dakikada Regattin'in sağ kanattan ortasında arka direkte Seleznyov'un savunmaya rağmen kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Candaş Elbil

Akhisarspor: Fatih, Lopes, Mustafa (Eray dk. 61), Caner, Güray, Sissoko, Aykut, Onur (Manu dk. 73), Josue, Barbosa (Regattin dk. 64), Seleznyov

Yedekler: Lukac, Bora, Vrsajevic, Bilal, Onurcan, Larsson, Kadir

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Schwechlen, İbrahim, Scuk, Emrah (Tshabalala dk. 73), Taylan, Özer (Kone dk. 84), Munsy (Lennart dk. 46)

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Khubulov, Tolga, Hakan Arslan, Osman

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Auremir (dk. 25) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Güray (dk. 38 pen.)

Sarı kartlar: Manu, Aykut (Akhisarspor), Lokman (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)