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Akhisar’da kupa maçı biletleri satışa çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'un Kayserispor’u konuk edeceği karşılaşmanın biletlerinin bugün satışa çıkacağı açıklandı.

Akhisarda kupa maçı biletleri satışa çıkıyor

30 Ocak 2018 10:32

T.M. Akhisarspor, kupada karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yarın saat 18.30’da başlayacak karşılaşmanın rövanşı ise 7 Şubat Çarşamba günü saat 18.30’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda yapılacak.

T.M. Akhisarspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yarın oynanacak karşılaşmanın biletlerinin bugün saat 14.00’den itibaren satışa çıkacağı bildirildi. Karşılaşmanın biletleri batı kapalı 50, Doğu Maraton 35, Kuzey ve Güney kale arkaları 20, misafir takım ise 30 TL’den satılacağı kaydedildi.
Yılmaz Atabarut Akhisar Belediyespor Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor’da cezalı oyuncu bulunmazken, Kadir Keleş’in sakatlığı sürüyor. Sakatlıktan çıkan kaleci Fatih Öztürk’ün ise yarınki maçta kaleyi koruması bekleniyor. 

Barış Gezici
 

Etiketler: Akhisar Belediyespor

 

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