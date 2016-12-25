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Akhisar’dan kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Akhisardan kritik galibiyet

25 Aralık 2016 18:04

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Atiker Konyaspor atağında Skubic’in pasında altıpasın hemen önünde topa hareketlenen Mehmet’in müsait pozisyondaki zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

18. dakikada kontratakla kendi sahasından çıkan Konyaspor’da Bajic’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer Ali’nin şutunda, son olarak topu önüne yatan savunmada Caner, meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi.

31. dakikadan Ömer Ali’nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Bajic’in kafa vuruşunda kaleci Bora son anda uzanarak meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

33. dakikada sol kanattan Ömer Bayram’ın ortasında savunmayı aşan top arkada Onur’un önünde kaldı. Onur’un ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

71. dakikada rakibiyle girdiği kafa topunda meşin yuvarlağı önüne indiren Vaz Te’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Serkan, son anda uzanarak topu kornere çeldi.

75. dakikada ceza sahası yayı içerisinde Vaz Te’nin pasıyla topla buluşan Rodallega’nın sert vuruşunda kaleci Serkan iki hamlede topu kontrol etti.

82. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram’ın kullandığı korner atışında altıpas içerisinde iyi yükselen Vaz Te’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

88. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Muğdat, topu daha müsait pozisyonda arkadaşı Vaz Te’nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda Atiker Konyaspor savunması son anda araya girerek, topun boş kaleye gitmesini önledi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Asım Yusuf Öz xx

Akhisar Belediyespor: Bora xxx, Lopes xx, Orhan xx, Caner xx, Ömer Bayram xx, Custodio xx, Sissoko xx, Onur x (Vaz Te dk. 65 xxx), Aykut xx, Özer x (Muğdat dk. 76 xx), Rodallega xx (Soner dk. 90+1 ?)

Yedekler: Fatih, Nguemo, Serdar, Kadir

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic x, Jonsson x, Vukovic x, Mehmet xx, Ali Çamdalı xx, Volkan xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx (Halil İbrahim dk. 89 ?), Hadziahmetovic xx (Rangelov dk. 46 xx), Bajic x (Hora dk. 76 xx)

Yedekler: Kaya, Ali Turan, Mbamba, Vedat

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Vaz Te (dk. 82) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Orhan, Sissoko, Vaz Te (Akhisar Belediyespor), Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor)

Aykut Yeniçağ - Barış Gezici - Önder Aydın


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