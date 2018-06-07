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Akhisarlı Kerem Kamal, Avrupa Şampiyonu oldu

Akhisar Belediyespor Güreşçisi Kerem Kamal, doktor raporu ile katıldığı U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Akhisarlı Kerem Kamal, Avrupa Şampiyonu oldu

07 Haziran 2018 01:24

İstanbul’da 50 ülkenin katılımıyla gerçekleşen turnuvada Akhisar Belediyespor Güreşçisi Kerem Kamal, sırasıyla Bulgar sporcuyu 7-4, 2018 yılı büyükler Avrupa ikincisi Azeri sporcuyu 5-2, Romen sporcuyu 9-1 ve finalde Rus sporcuyu 5-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Akhısar Belediyespor Güreş Teknik Direktörü İsmail Göze, çok büyük ve değerli bir şampiyonluk elde ettiklerini belirterek, “2020 Tokyo olimpiyatları için var gücümüzle çalıştık ve bunun karşılığını amaya devam ediyoruz. Kulüp olarak alt yapıya büyük önem veriyoruz ve 100’e yakın alt yapı sporcumuzla ileride daha büyük zaferlere ekibimizle imza atacağımıza inancımız tamdır. Bizlere bu yolda imkan sağlayan Akhisar Belediye Başkanımız Salih Hızlı ve Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel’e teşekkür ederiz” dedi.  

 

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