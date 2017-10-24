Akhisarspor, Erzincan’ı farklı geçti

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, kupa maçlarına önem verdiklerini ifade ederek, güzel bir skor aldıklarını söyledi. Buruk, “Özellikle böyle maçların oyuncular açısından konsantre anlamında çok zor olduğunu biliyorduk. Maçtan önceki konuşmalarımızda oyuncularımıza bu maçın önemini aktarmıştık. Son haftalarda oynamayan 10 oyuncumuzu bugün oynattık. Oynamayan oyuncularımızın fiziksel anlamda gelişimi açısından önemliydi. İyi günlerindeydiler. Oyuncularım psikolojik olarak güçlüydüler, sahada oynadıkları oyundan zevk aldıklarını gördük. Maçın başından sonuna kadar aynı konsantrasyon ile maçı götürdüklerini gördük. Güzel bir skor bizim için. Oyuncularımızın performansından son derece memnunum. Erzincanspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

24Erzincanspor cephesi

Anagold 24Erzicanspor Teknik Direktörü Mehmet Kaya, kuradan Akhisarspor çıktığında ligin flaş ekibiyle karşı karşıya geleceklerini bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını belirterek, skor olarak ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi. Kaya, “Akhisarspor çok iyi bir takım. Rakibimize saygı duyuyoruz. Bizim için ligde şans veremediğimiz oyuncularımızı görme açısından önemli bir maçtı ancak skor açısından ağır oldu. Bu maç, kimlerle yola devam edeceğiz, kimlerle yolumuzu ayıracağız noktasında bize faydalı olduğunu düşünüyorum. Akhisar hakikaten oynayanı, oynamayanı ile bu yıl iyi bir takım. Bizim üzüntümüz mağlup olmak değil, ağır bir yenilgi almamızdır. İnşallah önümüzdeki hafta oynayacağımız lig maçında iyi bir skor alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.

Önder Aydın-Aykut Yeniçağ

