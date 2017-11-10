Akhisarspor, ikinci devre maçlarını Akhisar'da oynayacak

Akhisar Belediyesi tarafından ihale edilen ve sponsoru olan Spor Toto Teşkilatı'nın ismi verilen Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda çalışmalarda sona yaklaşıldı. Stadyum inşaatının ilk ihalesi 5 Kasım 2013 yılında yapılırken, ihaleyi alan firmanın 21 Aralık 2015 yılında sözleşme gerekçelerini yerine getirmemesi sebebiyle iş akdi feshedilmişti. Hukuki sürecin sona ermesi ile birlikte 22 Mart 2017 tarihinde tekrar ihaleye çıkılmış, 71 milyon 240 bin TL’ye yer teslim yapılmış ve çalışmalar başlamıştı. Çalışmalarda sona yaklaşılırken, yeşil-siyahlılar da Süper Lig'e yükseldiği yaklaşık 5 buçuk seneden bu yana ilk defa maçlarını Akhisar'da oynamaya hazırlanıyor. 6 sezondur maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Akhisarspor, ligin ikinci devresinde Antalyaspor ile karşılaşacakları maçta taraftarlarıyla Akhisar'da buluşacak. Hibrit çim ekimi yapılan statta TFF Çim Saha Denetçisi Şevki Ada denetim yaptı. Ada'ya stadyum sorumlusu Rıza Çakır da eşlik etti. Çimler üzerinde her türlü denetimi yapan TFF Çim Saha Denetçisi Şevki Ada, çimin henüz yeni olduğunu ancak maç oynanacak seviyeye geldiğini kaydetti.

Stadyum hakkında

12 bin kişilik kapasiteye sahip Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleri ile yapılan stadyumun kullanım alanları ve tribünler betonarme sistem olarak tasarlandı. Tribün çatı örtüsü çelik konstrüksiyon ve membranla kompoze edildi. Çelik konstrüksiyon strüktürü ve formu, Akhisar’ın simgesi sayılan zeytin ağacının yaprak formundan hareketle yaprak biçimli çelik modüllerin yan yana gelmesiyle şekillendi. 550 araçlık otoparka sahip stadyum tamamen UEFA kriterleri ölçüsünde inşa edildi.

Barış Gezici

