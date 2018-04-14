Akhisarspor kupa maçına kilitlendi

Beşiktaş maçını unutmak isteyen yeşil-siyahlılar Ziraat Türkiye Kupası maçı rövanş maçına odaklandı. Yeşil-siyahlılar 27 Şubat’ta Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Çarşamba günü Galatasaray’ın konuğu olacak.
Yeşil-siyahlılar yarın saat 19.00’da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başlayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını salı günü tamamlayarak aynı gün saat 13.15’de kara yolu ile İstanbul’a hareket edeceği bildirildi. Teleset Mobilya Akhisarspor cephesinde kupa maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Barış Gezici