Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak: 'Kazanacağımıza inanıyoruz'

Tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında yer alacak Akhisarspor'da Teknik Sorumlu Cem Kavçak ve Kaptan Bilal Kısa, yarın UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Rus ekibi Krasnodar ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kavçak, "Hafta başı bilindiği üzere hocamızla yollarımız ayrıldı. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum. Kulübümüz adına bugün çok tarihi bir gün. Böyle tarihi bir günde şans bana nasip oldu. Bu şansı bana tanıdıkları için yönetimimize teşekkür ediyorum. Bir Akhisarlı olarak böyle bir maça çıkmak için benim için gurur verici. Rakibimiz Krasnodar, 6 yıldır çıkış içerisindeler. İyi bir takımla oynayacağız yarın. Biz rakibimizin eksi ve artılarını tarttık. Hangi yönde ne eksikleri var hepsini izledik, biliyoruz. İnşallah yarın gelen taraftarımıza zevkli ve güzel bir maç izletiriz. İnşallah yarın kazanan biz oluruz. Kazanacağımıza inanıyoruz. Maçtan sonra tekrar görüşürüz" dedi.

"Her türlü skoru alabiliriz"

Bir Rus gazetecinin Krasnodar maçında Akhisarspor'un nasıl bir sürpriz yapacağı yönündeki sorusuna yanıt veren Kavçak, "Krasnodar iyi bir takım, çıkışta olan bir takım. Ancak sürprizden ziyade, biz de 6 senedir Süper Lig'de oynayan bir takımız. Her türlü skoru alabiliriz. Buna sürpriz diyemeyiz. 3 sonuçlu bir oyun" ifadelerini kullandı.

"Her takıma ayrı taktikle yaklaşılmalı"

Yarınki oyun stratejileri hakkındaki soruya da cevap veren Kavçak, "Ben 6 senedir bu kulüpteyim. Roberto Carlos ile başlamıştık. Oyuncularla aramızdaki ilişki hoca-futbolcu olarak değil daha çok bir arkadaş gibidir. Yarın da bu sinerji sahaya yansıyacaktır. Elimizdeki oyuncu listesi belli. Ben her takıma ayrı taktikle yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden Krasnodar maçı da bizim için ayrı bir maç olacak" diye konuştu.

"Böyle tarihi anlar her zaman nasip olmaz"

Kavçak, bir Rus gazetecinin yarınki maçta stadı doldurup dolduramayacaklarını sorması üzerine, "Biz geçen sene taraftarlar çok iyi bir sinerji yakalamıştık. Bu sene bunu bazı etkenlerden dolayı kaybettik. Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum. Yarın maça gelsinler, bizi desteklesinler. Onlarla ateşlenmek istiyoruz. Böyle tarihi anlar her zaman nasip olmaz" cevabını verdi.

Bilal Kısa: "Uzun zamandır bu maçı bekliyorduk"

Kendileri adına tarihi bir maça çıktıklarını belirten Akhisarspor Kaptanı Bilal Kısa, "Tarihimizde ilk defa UEFA kupasına katıldık. Akhisar şehri ve oyuncular için çok önemli. Biz de bunun bilincindeyiz. Yarın inşallah en iyi şekilde mücadele edip, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Lige çok iyi başlangıç yapmadık. Ama bu maçı ayrı tutmamız gerekiyor. Uzun zamandır bu maçı bekliyorduk. Ligi bir kenara koyup yarınki maça konsantre olduk. Taraftarımızı da yarın stada bekliyoruz. Onların da desteğiyle iyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Bu seviyelerde oynamak zordur. Çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Yarın iyi mücadele, iyi bir oyunla, ligde aldığımız kötü sonuçları da telafi ederek 3 puanla buradan ayrılmak istiyoruz" dedi.

'Böyle maçlar ligdeki maçları telafi eder mi' sorusuna cevap veren Kısa, "Tabi ki yardımcı olacaktır. Özgüvenimizin yerine gelebilmesi için ihtiyacımız olan 3 puan. Bu maç bir başlangıç olabilir. Bu maç ilerleyen haftalara daha umutlu bakmamızı sağlar. Daha önce Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile birlikte oynamıştım. Bu bir tecrübedir. Takımımızda tecrübeli çok arkadaşımız var. Hep birlikte bunu sahaya yansıtırsak iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kısa, son olarak gruptaki tüm takımların birbirini yenebilecek güçte olduğunu ve kendilerinin de bu gruptan çıkabileceğini sözlerine ekledi.

Basın toplantısı sonrası Akhisarspor takımı maçtan önceki son antrenmanına çıktı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda yeşil-siyahlılar taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Önder Aydın - Barış Gezici - Aykut Yeniçağ

