Akhisarspor Trabzonspor canlı izle anlatım ( Bein Sports Lig Tv) | Akhisar Trabzon CANLI Skor !

Akhisarspor Trabzonspor Maçı Canlı izle anlatım... Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Taraftarlar Akhisarspor Trabzonspor maçını canlı izlemek için internette Akhisarspor Trabzonspor maçı canlı izle aramaları yapıyor. Akhisarspor Trabzonspor maçı canlı izleme yolları nelerdir? Akhisarspor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm detaylar... Süper Lig'de 9 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 10.sırada yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor evinde; 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan ve Süper Lig'de 8. sırada bulunan Trabzonspor'u ağrılıyor.

Trabzonspor, Akhisarspor'dan rövanşı almak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de 12 Mart Pazartesi günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ligin ilk yarısında evinde 6-1 kaybettiği maçın rövanşını almak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının 8. haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 yenilerek, tarihi bir skora imza atan Trabzonspor, bu maçın ardından teknik direktör değişimine gitmişti. Sahasında farklı kaybettiği maçın rövanşını almak isteyen Trabzonspor, ligde son 4 maçını da kazanan Akhisarspor'u mağlup ederek kötü gidişatını da durdurmak istiyor. Moralli rakibi karşısında galibiyet arayacak olan bordo-mavililer, yönetimin aldığı kongre kararı sonrası çıkacağı ilk maçında Avrupa Kupaları'na katılma yolunda önemli bir virajı geride bırakmak istiyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Durica, Castillo, Mustafa Akbaş ve Estaban'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Hubocan forma giyemeyecek.

Duygusal buluşma

Trabzonspor'a ters gelen Akhisarspor'un kadrosunda 7 eski Trabzonsporlu oyuncu bulunuyor. Ege temsilcisinde Henrique, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş ve Fatih Öztürk, bir dönem Trabzonspor'da görev yapmıştı. Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa ve Kadir Keleş, bordo-mavili ekibin altyapısından yetişti.

Akhisarspor maçları teknik adam değişikliklerine yol açtı

Trabzonspor'da, Akhisarspor maçlarının ardından yaşanan teknik adam değişiklikleri ise dikkat çekiyor. Bordo-mavililerde teknik direktörler Mustafa Reşit Akçay, Vahid Halilhodzic ve Ersun Yanal ile yollar, Akhisarspor ile oynanan maçların ardından ayrıldı.

2013-2014 sezonunun 20. haftasında Trabzonspor'un, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakibine 4-2 yenilmesinin ardından Mustafa Reşit Akçay teknik direktörlük görevinden istifa etti. Bordo-mavililer, Akçay'ın yerine yardımcısı Hami Mandıralı ile yola devam etmişti. Trabzonspor, 2014-2015 sezonunun 8. haftasında ise Akhisarspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasının ardından teknik direktör Vahid Halilhodzic ile yolları ayırdı. Akhisarspor ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 biten Lokeren maçlarının ardından Vahid Halilhodzic, görevinden ayrılmıştı.

Trabzonspor, bu sezon 8. haftada sahasında Akhisarspor'a 6-1 kaybetti. Maçın ardından Teknik Direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmişti.

Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig’in 25. haftasında 12 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor maçı hakemleri?

ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)

UYGAR BEBEK(1. Yardımcı Hakem)

ERKAN AKBULUT(2. Yardımcı Hakem)

ALİ ŞANSALAN(Dördüncü Hakem)





Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor maçı nasıl izlenebilir?

Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor maçını beIN SPORTS ekranlarıdan canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak da maçı izlemek isterseniz tek maç satın alma özelliğini kullanarak maçı canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

NOT: DİKKAT ÜYELİK GEREKTİREBİLİR!

Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor oynayacakları maçla 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 11 maçta bordo-mavililerin 3, yeşil-siyahlıların ise 5 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasında oynana maçlarda T.M. Akhisarspor'un bordo-mavililer karşı üstünlüğü bulunuyor. 11 maçta konuk ekibin 5 galibiyeti bulunurken, Trabzonspor ise sahadan 3 kez galip ayrıldı . 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ege temsilcisi 21 gol atarken, Karadeniz temsilcisi 14 golle karşılık verdi.

Manisa'da oynanan karşılaşmalarda ise Teleset Mobilya Akhisarspor 3 galibiyet alırken, 1 maçta ise gülen taraf Trabzonspor oldu. 1 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi takım attığı 9 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü.

Trabzonspor deplasmanda 7 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 7 lig maçında yenilmedi. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu sezon ligde deplasmanda 2'şer mağlubiyetle en az mağlup olan iki takım Trabzonspor ve Fenerbahçe oldu.

En fazla ofsayta yakalanan takım Trabzonspor

Bu sezon Süper Lig'de en fazla ofsayta yakalanan takım Trabzonspor. 71 kez ofsayatta kalan bordo-mavililerde takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, 40 defa ile ofsayata en çok yakalanan isim oldu. Burak ayrıca deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 2-1 galip geldiği Aytemiz Alanyaspor maçında 7 kez ofsayt bayrağına yakalanarak bu sezon en yüksek sayıya ulaşan isim olmuştu.

Trabzonspor'da savunma sıkıntısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi savunma bölgesinde yaşanan sıkıntıya çözüm arıyor. Deneyimli çalıştırıcı Durica ve Hubocan'ın yokluğunda savunmada Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu'ya forma vermeyi düşünüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kötü gidişine dur demek istiyor. Yeni hedef olarak Avrupa Kupaları'na katılmayı belirleyen bordo-mavililerde, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sahaya süreceği ilk 11'i şekillendirmeye çalışıyor. Sakatlıkları bulunan Durica, Castillo, Mustafa Akbaş, Esteban ve sarı kart cezalısı olan Hubocan, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecekler.

Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu savunmaya

Trabzonspor'da, Durica'nın sakatlığı, Hubocan'ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu'nun savunmada görev yapması bekleniyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Durica ve Hubocan'ın yokluğunda yapılan taktik antrenmanlarda stoper bölgesinde Uğur ve Okay ikilisine görev verdiği görüldü. Sezonun ilk yarısında Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bazı maçlarda stoper bölgesinde görev verdiği Okay Yokuşlu'ya, savunmada yaşanan sıkıntı nedeniyle Rıza Çalımbay'ın da görev vermesi bekleniyor. Uğur Demirok'un yanında oynayabilecek bir diğer isim ise Kucka.

Burak Yılmaz dönüyor

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle kadroda sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da sevindirici gelişme ise takımın gol yükünü çeken Burak Yılmaz'ın, sarı kart cezasını bitirip dönecek olması oldu. Attığı 18 golle krallık yarışında iddialı olan tecrübeli oyuncunun yapılan antrenmanlarda bir hayli hırslı olduğu gözlendi. Savunmada yaşanan sıkıntı nedeniyle Okay'ı stoper bölgesine çekmenin planlarını yapan Rıza Çalımbay, Onazi ve Kucka ikilisine ise orta sahada görev verecek.

141 gündür deplasmanda yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Trabzonspor 141 gündür ise deplasmanda oynadığı maçlarda yenilgi görmedi. Dış sahada son yenilgisini Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı 21 Ekim 2017'de 1-0'lık skorla alan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 7 maçta 4 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son Alanyaspor maçını 2-1 kazanarak haftalar sonra 3 puanla tanışmıştı.

Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür şoku

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Abdulkadir Ömür sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde T.M. Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, saat 13:30'da Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile İzmir'e hareket etti. Buradan Manisa'ya hareket edecek olan bordo-mavili kafilede, Abdulkadir Ömür sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılarak Akhisarspor deplasmanına getirilmedi. Arka adalesinde sakatlığı bulunan oyuncunun ağırlarının artması üzerine kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Omuzundan sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'de Akhisarspor kadrosundan çıkartıldı. Bu oyuncularla birlikte sakatlıkları devam eden Durica, Bero, Castillo, Mustafa Akbaş ve Esteban'nın yanı sıra sarı kart cezalısı Hubocan'da kadroda yer almadı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, U21 takımında forma giyen Sami Can'ı kadroya dahil etti.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur Demirok, Okay Yokuşlu, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz şeklinde çıkması bekleniyor.