Akhisarspor'un UEFA kadrosu belli oldu

Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu ve Süper Kupa sahibi Akhisarspor, tarihinde ilk kez mücadele vereceği UEFA Avrupa Ligi grup müsabakaları öncesi kadrosunu bildirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'nda Krasnodar (Rusya), Standard Liege (Belçika) ve Sevilla (İspanya) ile mücadele edecek Akhisarspor'un UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

"Milan Lukac, Halil Yeral, Fatih Öztürk, Avdija Vrsajevic, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Bilal Kısa, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Eray Ataseven, Güray Vural, Onur Ayık, Onurcan Güler, Sissoko, Josue, Elvis Manu, Adrien Regattin, Borges, Yevhen Seleznyov."

Öte yandan Daniel Larsson, Bokila, Kaleci Bora Körk UEFA kadrosunda yer almadı. Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te Krasnodar ile Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynayacak.

Barış Gezici

