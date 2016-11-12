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Akıl almaz işkencelerini kayda alan zanlılar yakalandı

İstanbul Sultanbeyli’de kaçırdıkları kişiye ormanlık alanda işkence yaparak kayda alan şebeke üyeleri yakalandı.

Akıl almaz işkencelerini kayda alan zanlılar yakalandı

12 Kasım 2016 10:21
Akıl almaz işkencelerini kayda alan zanlılar yakalandı - Tıkla İzle

İstanbul Sultanbeyli’de kaçırdıkları kişiye işkence yapan zanlılardan ikisi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, bir suç şebekesi, aralarında alacak verecek meselesi olan S.K.’yı Sultanbeyli’den kaçırarak Şile’de ormanlık alana götürdü. Kaçırdıkları kişiye gece boyunca ormanlık alanda akıl almaz işkenceler yapan şebeke üyeleri bir yandan da kendilerini cep telefonu ile kayda aldı. Şebeke üyelerinin saatler süren işkencenin ardından ölüme terk ettiği şahıs olayın sabahında yol kenarına çıkmayı başardı. Vatandaşların yarı baygın şekilde fark ettikleri S.K. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Sultanbeyli Asayiş Büro ekipleri S.K.’nın verdiği ifadeler doğrultusunda zanlıların adreslerini belirledi. Zanlılara operasyon düzenleyen polis ekipleri şüphelilerden Canbey Ö. ve Erdal Ö.’yü kıskıvrak yakaladı. Operasyon anında adresinde bulunamayan Engin A.’nın yakalanması için çalışmalar yürütülürken Canbey Ö. ve Erdal Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akıl almaz işkencelerini kayda aldılar
Şüphelilerin işkence anında kayda aldıkları görüntüler ise soruşturma dosyasına girdi. Görenlerin adeta kanını donduran görüntülerde zanlıların ormanlık alanda S.K.’ya akıl almaz işkenceler yaptıkları görülüyor. S.K.’yı dakikalarca odunlarla döven zanlıların sık sık küfürler ettiği duyuluyor. Ellerindeki odunlar kırılıncaya kadar S.K.’yı döven zanlıların daha sonra tekmeleri ile işkenceye devam ettikleri görülüyor. Bir ara yarı baygın yatan şahsı ayağa kaldıran zanlıların yere düşmek yok diye dövdükleri duyuluyor.

Görüntüyü çeken şahsın ‘Ölecek mi, abi’ dediği, şahsı döven kişilerin ise “Bilmem, zevkime varırsam öldürmem“ dediği duyuluyor. Saatlerce süren akıl almaz işkenceler sırasında bir şahsın “Gömelim buraya” dediği yine kamera kaydına yansıyor. Bir ara soydukları şahsa işkence yapmaya devam eden zanlıların bir şişeye yaptıkları idrarlarını yarı baygın yatan şahsın yüzüne döktükleri görüntülere yansıyor. Yine dosyaya giren görüntülerde zanlıların yarı baygın şahsın ayaklarını kemerler bağladıkları, şahsı yerde sürükledikleri ve ellerindeki sopa kırılıncaya kadar dövdükleri görülüyor. Görüntün son kısmında ise bir şahsın “İşte için kendimizi feda ettiğimiz an” dediği, diğer bir şahsında bunu söyleyen kişinin ayaklarına doğru silahla ateş etmesi de dikkat çekiyor.

Cenk İşver
 

Etiketler: İstanbul, sultanbeyli


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