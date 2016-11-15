Hayata geçirdiği birçok projeyle Manisa’da ilklere imza atan Halil Yurtseven İlkokulu bünyesinde oluşturulan Akıl Oyunları Sınıfı’nın açılışı gerçekleştirildi. Oyun ve Fiziksel Aktivite derslerinde kullanılacak olan sınıfta zeka geliştirici oyunlar ile çocukların internet ve bilgisayar bağımlılıklarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Akıl Oyunları Sınıfı açılışına Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Haydar Kaşıkçı, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Çengel, Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Ayşen Oğuz’un okulda gerçekleştirdikleri 19 proje hakkında sunum eşliğinde yaptığı bilgilendirmenin ardından sınıfın açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Halil Yurtseven İlkokulu Müdürü Ayşen Oğuz açılışı yapılan sınıf hakkında şu bilgileri verdi:

"Kübra Çakaloğlu ve Canan Çiftçi hocalarımız sınıftan sorumlu öğretmenlerimiz. Oyun ve fiziki etkinlikler dersinde bu sınıf kullanıma açılacak. Haftada 5 saatlik bir oyun ve fiziki etkinlikler dersimiz var ve bu saatlerde öğretmenler hakikaten ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir süre sonra o saatler Türkçe, matematik işlenir hale geliyor. O yüzden ikişer saat her öğretmen bu sınıfta öğrencilerine eğitim verecek."

Teknoloji bağımlılığına çare

Akıl Oyunları Sınıfı Projesinin okuldaki 19 projeden biri olduğunu kaydeden Oğuz, "Çalışkanlık sınıfımız tarafından yürütülen bir projemiz. İki öğretmenimizin rehberliğinde sınıfı oluşturduk. Velilerimizin katkılarıyla bu sınıf oluşturuldu. Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde her sınıf bu sınıfta eğitim görecek. Başlangıç için 19 oyunumuz ve 169 çeşidimiz var. Başarılı olacağını düşünüyorum. Çocuklarımızın çok ilgisini çekti. Çocukları biraz teknolojiden, internetten, tabletten uzaklaştırmak amacıyla bu projeyi düşündük. Çünkü çocukların bilgisayar aşkının hepimizin derdi olduğunu düşünüyorum. Buna birazcık çare olmak istedik." dedi.

Sadık Cangel