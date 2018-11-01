Akılara durgunluk veren hırsızlıkta büyük hüsran

Meksika'nın Villahermosa bölgesindeki Tabasco kentindeki bir alışveriş merkezinde akılara durgunluk veren bir hırsızlık vakası yaşandı.

Alışveriş merkezindeki iki ATM'yi soymayı planlayan 6 hırsız önce binanın beton duvarını kırdı, daha sonra ise 1 metre çapında bir delik açtı. Uygun şartları oluşturduktan sonra ATM cihazlarını zorlayan hırsızlar ilk cihazı patlatmakta başarılı oldu. Birinci ATM'den 3 milyon peso çıkaran hırsızların ikinci girişimi ise hüsranla sonuçlandı. Çünkü hırsızların kullandığı bomba bir çeşit boya içerdiğinden ve ikinci ATM'yi patlattıklarında boya tüm paralara bulaştı. Paranın kullanılamaz hale geldiğini anlayan hırsızlar ilk ATM'den aldıkları 3 milyon peso ile birlikte kaçtı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Serkan Bayar

