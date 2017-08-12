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Akılcı ilaç kullanımına farkındalık standı

Tekirdağ’da akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Trakya’nın en büyük alışveriş merkezinde stant açıldı.

Akılcı ilaç kullanımına farkındalık standı

12 Ağustos 2017 09:06

Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla Trakya’nın en büyük alışveriş merkezi olan Tekira AVM'de stant açıldı. Standı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Tekirdağ Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Haci Bayram Zengin, KBH Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı, AİK İl Koordinatoru Dr. Mustafa Kiraz, Sağlık-Sen Şube Başkanı Hamza Öksüz ziyaret etti. Stantta akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek amacıyla, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Aynur Kışla tarafından tasarlanan kokart ve magnetler çocuklara dağıtılarak, sağlık çalışanları tarafından konu hakkında bilgi verildi. 

Halil Dağ


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