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Akıllara durgunluk veren hırsızlık: Vinç kiralayıp...

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı yaşandı. Kiraladığı vinç ile bir fabrikanın deposundan tonlarca ağırlıktaki bir tekstil makinesini çalan şahıs kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Akıllara durgunluk veren hırsızlık: Vinç kiralayıp...

07 Aralık 2016 12:46
Akıllara durgunluk veren hırsızlık: Vinç kiralayıp... - Tıkla İzle

Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın deposunda bulunan piyasa değeri 40 bin dolar olan tonlarca ağırlıktaki tekstil makinesini çalmak isteyen şahıs önce bölgeye gelerek keşif yaptı. Tekstil makinesini çalmak için bir adet kamyon ve bir adet de vinç kiraladığı belirlenen şahıs tonlarca ağırlıktaki makineyi vinç yardımıyla kamyona yükletip kayıplara karıştı. Tekstil makinesinin çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bir süre sonra olay yerine gelen depo sahibi, tekstil makinesinin çalındığını fark edince durumu Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin soygunda kullandığı kamyonun plakasını tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamyon plakasından yola çıkarak şüphelinin Muratlı ilçesindeki ikametini belirledi. Şüpheli Necmi Y., yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Çaldığı makineyi sattığı öğrenilen Necmi Y., Çerkezköy Adliyesinde adli makamlarca tutuklanarak Çerkezköy Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

AHMET KARDEŞ

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, tekirdağ hırsızlık


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