Akıllara durgunluk veren taşıma yöntemi

Yenibosna Çobançeşme Mahallesi’nde bulunan bir tekstil atölyesine geçtiğimiz günlerde bir tekstil makinesi getirildi. 3 katlı binanın ikinci katında bulunan atölyeye yüzlerce kilogram ağırlığındaki makine, bir vinç yardımı ile çıkarıldı. Trafiğin en hareketli olduğu saatlerde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan bu taşıma yöntemi faciaya davetiye çıkardı.

Vinç tarafından caddenin ortasında havaya kaldırılan makinenin altından araçların ve insanların geçiyor olması da olası bir facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşlek bir caddede gerçekleşen bu taşıma işleminde hem yoldan geçen insanlar, hem de araçlar için hiçbir önlem alınmadığı dikkatlerden kaçmadı.

Serdal Altıntepe