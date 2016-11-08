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Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nde Marmara faylarının deprem potansiyeli konuşuldu

Şehir ve teknolojinin uyumuyla daha yaşanılabilir şehirler oluşturmak amacıyla Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi, teknoloji ve yerel yönetimleri bir araya getirdi. Dev zirvenin 2’nci gününde Marmara faylarının deprem potansiyeli konuşuldu.


08 Kasım 2016 15:15

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi, dünyada uygulanan akıllı teknoloji sistemlerini yerel yönetimlerle buluşturdu. Bu yıl 3’üncü kez düzenlenen dev zirve, çok sayıda akademisyen ve alanında uzman ismi ağırladı. Teknolojinin belediyecilik ve kurumlardaki kullanım alanları ve uygulamaların sağladığı yararların konuşulduğu zirvenin ikinci gününde “Sürdürülebilir şehir hayatı ve belediyecilik, afet yönetimi ile elektronik bilgi belge yönetimi sistemi” konuları uzman isimler tarafından ele alındı. Belediyelerin ve kurumların akıllı teknoloji sistemlerini de tanıtma imkanı bulduğu zirveye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Depremin nerede hangi büyüklükte olacağını bile artık kestirmiş vaziyetteyiz"
Habertürk Gazetesi Bölge Ekleri Koordinatörü Esra Boğazlıyan’ın moderatörlüğünü üstlendiği afet yönetimi (İklim Risk Yönetimi) oturumunda uzman isimler, Marmara faylarının bugünkü deprem potansiyelini konuştu. En büyük riskin vatandaşların doğru bilgilendirilmeye olan ihtiyacının karşılanmaması olduğunu belirten Yıldız Teknik Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Cenk Yaltırak, “Depremin olup olmayacağını şuanda tartışmıyoruz. Nerede , hangi büyüklükte olacağını bile artık kestirmiş vaziyetteyiz. Ama alınacak tedbirler arasında hala olmayacak, 250 yıl sonra olacak, şöyle kırılırsa böyle kırılır diye konuşuluyor. Bunları aştı aslında bilim ama bu bilimle insanların buluşması çok zor. Medya bir duvar olarak yer alıyor, medyanın ünlüleri var onlar orada korkutuyorlar, güldürüyorlar insanlar bunlarla beraber yaşıyor, bu en büyük risktir bence. Yani küçük kıyamettir. Nüfusun yüzde 10’unun öldüğü şehrin yüzde 30’unun yıkıldığı bir depremdir. Tüm belediyelerin hızla bulundukları alanlara hız ve ivme ölçerler yerleştirmesi bu ivme ölçerlerin yanında binaların tamamını ivmelere göre modellemesi gerekiyor. Bunlar yapılmazsa ben söyleyeyim bu başımıza gelecek şeyle 1354’teki sayfa kapanır” dedi.
 

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hülya Keklik
 


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