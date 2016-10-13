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Akıllı ilaçlar meme kanserinde etkin mücadele sağlıyor

Memorial Diyarbakır Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Muhammet Ali Kaplan, uzun yıllardır kullanılan hormonal tedavilere akıllı ilaçların eklenmesi sayesinde tedavi etkinliğinin büyük oranda arttığının gözlemlendiğini söyledi.


13 Ekim 2016 12:09

15 Ekim Dünya Meme Kanseri Günü öncesi, meme kanserinde gelişen tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Memorial Diyarbakır Hastanesi Tıbbı Onkoloji Bölümün’de görevli Doç. Dr. Muhammet Ali Kaplan, tüm dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde son yıllarda geliştirilen modern tedavi yöntemlerinin hastaların önemli bir bölümünün tamamen iyileşmesini sağlayabileceğini hatırlattı. Doç. Dr. Kaplan, "Sağlıklı hücrelere zarar vermeyen, hedefe yönelik akıllı ilaçlar da hastaya önemli konfor sağlayarak tedavide önemli rol oynuyor. Ortalama 15 yıl öncesine kadar meme kanserli hastalar için klasik kemoterapi ilaçları ve hormon tedavileri dışında seçenek bulunamazken günümüzde artık daha yeni ve etkin kemoterapi ilaçları, damardan ve ağızdan hap şeklinde alınabilen hedefe yönelik akıllı ilaçlar gibi birçok tedavi seçeneği ile meme kanseri başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir" dedi.

"Kanser tedavisinde akıllı ilaç kullanımı artıyor"
Hemen hemen tüm kanser türlerine yönelik akıllı ilaçlar geliştirildiğini anlatan Doç. Dr. Kaplan, "Meme kanserinde de birçok akıllı ilaç artarak tedaviye girmiştir. Meme kanseri için kullanıma giren ilk akıllı molekül hücre yüzeyinde bulunan, HER2 adı verilen büyüme sinyallerini algılayan reseptörekarşı geliştirilmiştir. HER2, hastaların yaklaşık yüzde 25’inde pozitif saptandığından bu ilaç yalnızca bu grup hastalarda kullanılır. Son yıllarda aynı reseptör üzerinden etki eden birçok farklı akıllı moleküller de geliştirilmiş ve ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır" diye konuştu.

"Akıllı ilaçlar hormon tedavisi ile de kullanılabiliyor"
Östrojen ve progesteronhormon reseptörleri pozitif olan meme kanseri hastalarına yönelik geliştirilen akıllı ilaçların da kullanıma başladığına dikkat çeken Doç. Dr. Kaplan açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Uzun yıllardır kullanılan hormonal tedavilere akıllı ilaçların eklenmesi sayesinde tedavi etkinliğinin büyük oranda arttığı gözlemlenmiştir. Bu akıllı ilaçlardan bazıları da ülkemizde kullanılabilmektedir. Ancak hücre büyümesi ve bölünmesinde etkili bir yolak olan, CDK ve PI3K yolaklarını bloke eden, hormonal tedavi ile birlikte kullanıldığında tedaviye önemli ölçüde katkı sağlayan yeni geliştirilmiş ilaçlar henüz ülkemizde kullanılamamaktadır."
 


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