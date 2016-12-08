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“Akıllı kalem” uygulamayla 3D tarayıcıya dönüşecek

3D tarayıcı özelliğini getirecek olan uygulama baharda piyasaya çıkıyor. Akıllı cihazlar daha fazla “akıllanıyor”. Neredeyse her şeyi ölçebilen bu akıllı kalem ise çok yakında objeleri 3 boyutlu olarak tarayabilecek.

“Akıllı kalem” uygulamayla 3D tarayıcıya dönüşecek

08 Aralık 2016 12:56

Eski Misfit’in beyin takımı tarafından kurulan Instrumments şirketinin geliştirdiği “theimpressive 01 pen” isimli akıllı kalem için 3D tarayıcı özelliğini getirecek olan uygulama önümüzdeki baharda piyasaya çıkıyor. Bu “Pro App” isimli uygulama, kalemin objeler üzerinde gezdirilmesiyle şekilleri tanımlamasına imkan sağlayacak.

Kullanıcıların 3D verileri wireless ile çevrimiçi paylaşmalarına imkan verecek. Şekillerin uzun ve meşakkatli olan 3D modelleme sürecine getireceği bu önemli kolaylık sebebiyle güncelleme, 3D sanatçıları tarafından memnuniyetle karşılanacak gibi.

Bu yeni teknolojinin yanı sıra, şirket “01 pen scanner” ürününün bir çeşidi olan “01Go”’yu da duyurdu. “01” den 50 dolar daha ucuz olarak, kalem özelliği feda edilerek dizayn edildiğinden daha küçük ve taşınabilir bir tarayıcı şeklinde aynı fonksiyonu yerine getirecek. 1 Mart 2017’de çıkacak olan 01Go normal şartlar altında 99 dolara listelenmiş durumda, fakat kısa bir süreliğine Indiegogo sitesinde 79 dolara satışa hazır halde.

5 yıl boyunca ücretsiz Pro App erişimi sağlayacak

“01” Instrumments’in başarılı Indiegogo kampanyası sayesinde Kasım ayında 149 dolara satışa sunulmuştu ve şimdi erken destekçilerine ürün kargolanmakta. “01”’i ve “01Go”’yu Instrumments’in sitesinden şu an satın almak mümkün olsa da, 5 yıl boyunca ücretsiz Pro App erişimi sağlayacak olan Indiegogo kampanyasını desteklemek sizin için daha iyi bir fırsat.

Kısıtlı Lite App uygulaması ise 10 Aralık’tan itibaren Google Play Store ve App Store üzerinden herkes için ücretsiz olacak. Cihazı edinmeye karar verdiyseniz bunun yanında Instrumments’in sitesinde mevcut olan kılıf, mürekkep, yenilenebilir led ve batarya gibi aksesuarlar için de ekstradan bütçe ayırmayı düşünebilirsiniz.

Kaynak: teknoformat.com

Etiketler: 3D tarayıcı, Eski Misfit, Pro App


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