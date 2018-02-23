Akıllı otopark dönemi başladı

Turkcel, nesnelerin internet üzerinden haberleşmesine yönelik sürdürdüğü Dar Bant Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisiyle ‘Akıllı Otopark Projesi’ hayata geçirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre uygulama, Türkiye ve dünyada bu alanda kullanıcı deneyimi sunulan ilk sistem olma özeliğine sahip. Akıllı Otopark, iOS ve Android akıllı terminaller ile kullanıcıların otopark yer durumu kontrolü, park yeri rezervasyonu, otopark giriş, park yeri konum kaydı, çıkış ve uygulama üzerinden mobil ödeme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar araçlarından inmeden veya ödeme noktasına gitmeden çok hızlı bir şekilde otopark alanlarına giriş-çıkış yapabiliyor. Uygulamayla kullanıcılar, araçlarını park ettikleri yeri hatırlamak zorunda da kalmıyor.

"Türk mühendisler üretti"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, geliştirilen proje ile ilgili şunları söyledi; "Genel Müdürlük binamız otoparklarında hayata geçirdiğimiz 'Turkcell Akıllı Otopark' aracılığı ile çalışanlarımız ve misafirlerimiz Genel Müdürlük binamızdaki otoparkların durumunu anlık gözlemleyebiliyor, otoparka gelmeden önce kendilerine park yeri rezerve edebiliyor. Çözümün ticari uygulamasında bahsettiğimiz bu özelliklerin yanı sıra kullanıcılar araçlarından inmeden otoparka giriş ve çıkışlarında Paycell ile ödeme yapabilecek. Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu yerli çözümü ülkemizde yaygınlaştırmak ve benzeri örnekleri çoğaltmayı hedefliyoruz".

"Hedef teknoloji ihracatı"

Teknoloji ihracatı oluşturma hedeflerinde önemli bir aşamayı daha başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirten Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ralf Pichler, "Geliştirilen projenin çözümünü uçtan uca gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de Nesnelerin İnterneti alanında Türk mühendislerimiz ve yerel iş birliklerimiz aracılığı ile birçok proje üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Şirketlerin Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen Akıllı Otopark Projesi’nde, 4.5G şebekesi üzerinden sensörler aracılığıyla iletişim kuruluyor. Projede, mobil ödeme platformu olan Paycell kullanılıyor.

