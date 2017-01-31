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Akıllı telefondan kaynaklanan göz yorgunluğuna dikkat

Bursa Aritmi Osmangazi Hastanesi, Aritmi Göz Kliniği Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Adnan İpçioğlu, dijital göz yorgunluğuna dikkat çekti.

Akıllı telefondan kaynaklanan göz yorgunluğuna dikkat

31 Ocak 2017 11:28

Opr. Dr. Adnan İpçioğlu, dijital göz yorgunluğununun dizüstü tablet, masaüstü ve cep telefonu gibi cihazların uzun süre kullanımına bağlı olarak geliştiğini belirterek, "Birçok kişide görülen bu hastalık, günde 3 saat veya daha fazla zamanını dijital cihazların başında ya da birden fazla cihazın karşısında zaman geçirmek hem zaman kaybına hem de göz sağlığına olumsuz etkileri vardır. Bilgisayar kullanmak zorunda kalan erişkinlerin birçoğu ise bu dijital hastalığa yakalanmaktadır. Dijital göz yorgunluğunun en büyük nedenlerinden bir tanesi bilgisayar karşısında gözün ekranı netleştirmek için yaptığı uyumdur. İnsan gözü yakın objeleri netleştirmek için uyum yapar. Bu uyum esnasında ise, göz merceğindeki kaslar kasılır ve mercek kalınlaşır. Değişen ışık gücüne göre göz bebeği ufalmaya ya da genişlemeye başlayabilir’’ dedi.

Gözlerde yanma, batma ve bulanık görme sebeplerinden bir tanesi de bilgisayar ekranına bakarken gözlerimizi çok fazla kırpmamamızdan kaynaklanmaktadır. Normalde bir kişi dakika da ortalama 25 kez gözlerini kırparken bilgisayar kullanımında bu sayı oldukça azalıyor. Opr. Dr. Adnan İpçioğlu, Ekrana bakarken gözlerimizi kırpmak ve suni gözyaşı damlası kullanmak yararlı olabilir dedi. Bunlar basit bir yöntem olarak gözükse de gözün ıslanması için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.
Dijital göz yorgunluğundan en az etkilenmek için dikkat edilmesi gereken unsurları Opr. Dr. Adnan İpçioğlu şu şekilde açıklıyor:
"Bilgisayar ekranı göz hizasında olmalıdır, ekrana çok yaklaşılmamalı belli bir mesafeden bakılmalıdır. Uzaklık ekrandakileri rahat görebilecek en uzak mesafe olmalıdır. Ayrıca Bursa Aritmi Göz Kliniği doktorları, pencerelerle ekran açısı uygun olmalı, pencere ve diğer kaynaklardan gelen görüntüler ekran üzerine düşmemelidir. İri puntolu ve gözü yormayan karakterlerle yazmak, koyu renk zeminler üzerinde açık renk karakterlerle çalışmak, çalışırken 45-50 dakikada bir 5-10 dakika ara verip gözü dinlendirmek de göz sağlığı için çok önemlidir."

Etiketler: Bursa Aritmi Osmangazi Hastanesi, göz yorgunluğu


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