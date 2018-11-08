Akıllı telefonları en çok fotoğraf çekmek için kullanıyoruz

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, akıllı telefonların kullanılma amacına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in WeAre Social verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de akıllı telefonların en çok fotoğraf ve video çekmek amacıyla kullanıldığı görüldü. Bu oran ise yüzde 44 şeklinde gerçekleşirken, ikinci sıraya yüzde 38 oranıyla alarm kurma yerleşti. Üçüncü sırada ise yüzde 25 oranıyla haberlere bakma yer aldı.

Elde edilen veriler neticesinde şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkarken, istatistiklere sosyal medya kullanımları dâhil edilmedi. Türkiye'nin yüzde 23'ünün de hava durumunu kontrol etmek için akıllı telefon kullandığı ortaya çıkarken, bunun yanı sıra insanların yüzde 9'unun not almak, liste yapma amacıyla kullandığı görüldü. Yüzde 7'lik kısma denk gelen iki farklı gruptan biri ise randevularını kontrole etmek için kullanırken, diğer kesimin kitap dergi okumak için kullandığı saptandı. Kişilerin az bir kısmına tekabül eden yüzde 5'lik dilimin de akıllı telefonları diyet ya da herhangi bir sağlık aktivitesini kontrol etmek amacıyla kullandığı tespit edildi.

Teknoloji sayfalarının en çok konuşulan başlıkları arasında

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede, akıllı telefonların teknoloji sayfalarının en çok konuşulan başlıklarından birisi olduğu görüldü. 2017 yılında 12 bin 107 haber yansıması tespit edilen akıllı telefonlarda, 2018 yılı haber adetlerine bakıldığında bu rakamın 17 bin 957 olduğu görüldü. Yazılı mecralara yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, akıllı telefonların en çok şarj sorunu, kullanım alanları, bağımlılık ve piyasaya yeni çıkan modellerle konuşulduğu tespit edildi.