Edinilen bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi, Güneri Caddesi üzerinde bir evde boyacılık yapan İzzet Özçelik (37), elindeki metal çubukla yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılıp alevler içinde kaldı. Yere düşen Özçelik'in arkasında oynayan 8 yaşındaki Sebahattin Aşan da o sırada alevler içinde kaldı. Küçük çocuk elinden ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralandı. Çevredeki vatandaşların fark etmesiyle olay yerine ambulans çağrıldı.

İzzet Özçelik ve Sebahattin Aşan Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özçelik, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, küçük çocuk Adana’ya sevk edildi.

Yaralanan çocuğun babası Orbay Aşan, “İzzet kardeşimin eli boya olmuş eline bir çubuk almış Sebahattin’e demiş ki bu telde elektrik var mı diye sormuş o arada tel ile temas edince şase yapmış. O arada ben evin üst katındaydım bir patırtı duydum aşağı baktım alev var duman çıkıyor, hemen aşağıya koştum. Gömleği pantolonu yanıyordu. Hemen müdahale ettik kuma yatırdım. O arada yakında bulunan aile hekimi olay yerine geldi. İlk müdahaleyi de o yaptı zaten. Çocuğun nasıl yandığını hala anlamış değiliz” dedi.

Erol Karaoğlan