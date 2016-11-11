Cumhuriyet Gazetesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan gazetenin icra kurulu başkanı Akın Atalay, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.da hakkında yakalama kararı çıkarılan Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Başkanı Akın Atalay, Almanya’dan dönüşünde Atatürk Havalimanı’nda polisler tarafından gözaltına alındı. Türk Hava Yolları’nın Berlin’den kalkan TK1728 sefer sayılı uçuşuyla saat 11.45’te İstanbul’a gelen Atalay’ı emniyet güçleri uçağın kapısından alarak apronda bekletilen araca aldı. Atalay, buradan gerekli işlemlerin yapılması için Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Atalay’ın avukatından açıklama

Havalimanında Akın Atalay’ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapan Atalay’ın avukatı Bahri Belen, “Gelmesini engelleyecek veya düşündürecek hiçbir neden yok. Bizce hukuki bakımdan soruşturmanın haklılığını gösteren bir şey yok. Tutuklamaların haklılığını gösteren birşey yok. Bu Bakımdan Akın bey de göğsünü gere gere hiçbir şeyden çekinmeden geldi. Gazetenin başında olacak eğer tutuklama kararı verilmezse. ” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Başkanı Akın Atalay’ın işlemlerinin devam ettiği sırada mesai arkadaşları ve yakın dostları da destek olmak için emniyetin önünde bekledi. Havalimanında işlemleri tamamlanan Akın Atalay daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ferhat Yasak-İsmail Coşkun-Tuncer Cengiz-Ufuk Kıvık