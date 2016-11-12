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Akın Atalay'a tutuklama talebi

Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi.

Akın Atalaya tutuklama talebi

12 Kasım 2016 16:29

Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan ve dün öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınan, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın savcılık sorgusu sona erdi. İfade işlemini, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yapan soruşturma savcısı, Atalay'ı " Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmesi beklenen Atalay, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanacak.

Soruşturmada 9 Cumhuriyet çalışanı tutuklanmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre öncesinde darbeyi meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine yönelik operasyon yapmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yönetim kurulu üyeleri Hakan Kara, Bülent Utku, Önder Çelik, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Yayın danışmanı ve yazar Kadri Gürsel, karikatürist Musa Kart "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı.

Havalimanında gözaltına alınmıştı
Gazetenin yöneticilerine yönelik yapılan operasyondan bir gün önce yurt dışına çıktığı savcılıkça tespit edilen İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ile yurt dışında bulunan eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Geçtiğimiz perşembe akşamı bir yazı yayınlayarak Cuma Günü saat 12.00'de Türkiye'de olacağını açıklayan Atalay, dün öğle saatlerinde uçaktan inmesinin ardından Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.
 

Başak Akbulut


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