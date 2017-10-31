Akın Çorap Giresunspor Süper Lig’e bileniyor

Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, basın mensupları ile bir araya gelerek değerlendirmede bulundu. Düzenlenen değerlendirme toplantısında cumartesi oynanacak maç öncesi işverenlere seslenen Bozbağ, “İnşallah lig sonuna kadar bu kararlılık devam eder. En büyük görevlerden bir tanesi Giresunspor’un büyük taraftarına yapacağımız çağrıdır. Giresunspor cumartesi günü sahasında çok önemli bir maça çıkacak. İstiyorum ki o tribünler dolsun. O coşkuyu bizde yaşayalım rakipte yaşasın futbolcularımızda nerede oynadıklarının farkına varsın. Taraftarlarımızı o stada getirmemiz gerekiyor. Eğer biz şampiyonluğa oynuyorsak, 41 senelik özlemimiz varsa kimsenin mazereti olmaması lazım. Esnafımıza, müdürlerimize sesleniyorum herkes 3.30’da işçisine çalışanına daha müsamahalı olursa hep beraber bu mücadelenin içinde olursak bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Son yıllarda yakaladığımız en iyi kadrolardan bir tanesi. Yılmayacağız. Darılmayacağız gücenmeyeceğiz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sezon başı biz bu takımı şampiyonluğa oynatacağız derken bunları söylemiştik. Bu halkı bu şehri mutlu etmek bizim için çok önemli” diyen Bozbağ, “ Bunu hissetmeyen bunu bizimle yaşamayan birini gördüğümüzde de ona göre bir yol çiziyoruz. Onun için özellikle taraftarlarımızdan ricam sabırlı olmaları, gerek teknik heyetin gerek futbolcuların yanında olsunlar. Biz gereken her türlü önlemi zaten alıyoruz. 6 senedir arkadaşlarımızla beraber gün geldi annemiz gün geldi babamız gün geldi evladımız Giresunspor oldu. Hiç şikayet etmedik etmeyeceğiz de. Biz görevde olduğumuz sürece bahane değil çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bizin inandığımız gibi tüm şehir inanmalı ve 5 sene önce yaptığımızı tekrar yapalım. Kolay değil bu savaşın içinde dimdik ayakta durmak, süper lige çıkmak. Giresunspor her zamankinden daha karalı, istekli ve azimli” diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Menemen Belediyespor ile oynanan maçta kırmızı kart görerek oyundan çıkan ve formasını yere fırlatan Canberk Dilaver’in Yönetim Kurulu ve camiadan özür dilediğini kaydeden Bozbağ, şöyle devam etti:

“Canberk dilaver hem şahsımdan hem Giresunspor camiasından özür dilemiştir. Dün hocasından özür dilemiştir. Bugün çok büyük bir ihtimalle öğleden sonraki idmana katılacaktır. Ama yaptığı hareketin kendisine çok ciddi bir para cezası olacaktır. Maçın atmosferiyle yapılan bir harekettir. biz yaptığımız hatanın bedelin ödüyoruz futbolcularda ödeyecek ve bu hataları bir daha tekrar ettirmeyecekler. Canberk dilaver Giresunspor’un anlaşmalı oyuncusudur ve adabıyla formasın temsil edeceğini umuyorum. Bu formayı temsil etmek istemeyen varsa aceleye gerek yok aralıkta bedelini verir gider.”

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmalarına ilişkin ise Bozbağ, “Kupada 3 büyüklerden biri ile karşılaşmak isteriz. Fenerbahçe’nin Giresun’a geldiği zamanki heyecanı gördüm. Bu sene de 3 büyüklerden biri gelsin isteriz ama benim gönlümden geçen ise Beşiktaş’tır” dedi.

Resul Yanbul