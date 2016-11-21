Kayseri’de düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde yakalanan ve tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görev yaparken emir subaylığını yapan ve asker kadrosundan emekli bulunan Ali Ü., 10 gün önce Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Ali Ü.'nün 15 Temmuz gecesi telefonla Akın Öztürk’ü arayarak Kayseri’deki gelişmeleri aktardığı tespit edilmişti.
Üstünel, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
Turan Bulut