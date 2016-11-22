Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde, Akın Öztürk’ün Kayseri’de Tümgeneral olarak görev yaptığı sırada emir subayı olan emekli astsubay Ali Ü. ile birlikte Barış B., Ramazan K., Tarık Ü. ve Mustafa Ç. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki Ali Ü.’nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ile telefon görüşmesi yaptığı ve Kayseri’deki yaşananları aktardığı belirlenmişti. Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgu sonrasında dün doktor kontrolünden geçirilen Ali Ü., Barış B., Ramazan K., Tarık Ü. ve Mustafa Ç., adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınanlardan Ali Ü., Ramazan K., Tarık Ü. tutuklanırken, Mustafa Ç. ve Barış B. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.