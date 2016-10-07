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Akıncı: '2017 ortalarında referandum olabilir'

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Her şey iyiye giderse bir yol kazası olmazsa o taktirde 2017 ortalarında bir referandum olgusu yaşanabilir” dedi.


07 Ekim 2016 17:47

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaklaşık 2.5 saat süren liderler görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığına dönüşünde açıklama yaptı. Bugünkü görüşmenin federal yetkilerle ilgili olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Pazartesi ve Çarşamba günü müzakerecilerin buluşacağını ifade etti. Müzakerecilerin, liderlerin yaptığı üç toplantıda daha ayrıntılı çalışmayı gerektiren hususlar üzerinde çalışacaklarını anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Biz de ayın 13’ünde yeniden bir araya geleceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Pazar günü iki günlük bir ziyaret için İstanbul’a gideceğini de ifade ederek, İstanbul’da enerjiyle ilgili bir toplantıya katılacağını kaydetti.

“Çalışma birbirini daha iyi anlama ve daha iyi sonuç üretme anlamında yararlı oldu”
Akıncı, 13’ünden itibaren müzakerelerin daha önce kararlaştırılmış olan kapsamda süreceğini belirtti. Bugünkü görüşmenin diğer günlere nazaran, iki tarafın meşguliyetleri nedeniyle daha kısa sürdüğüne işaret eden Akıncı, “Ancak yapılan çalışma birbirini daha iyi anlama ve daha iyi sonuç üretme anlamında yararlı oldu. Bundan sonraki çalışmalarda da umarım bu şekilde sonuca doğru gideceğiz” dedi.

“Ara anlaşma söz konusu değil”
Rum tarafında çok konuşulan bir konuya açıklık getirmek istediğini de belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kaç gündür Rum basınına yansıyan bir konu var. ‘Bir ara anlaşma mı öngörülmektedir?’ ‘Yapacağımız bu çalışmada hedef ara anlaşma metni mi ortaya çıkarmak?’ diye. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum” ifadelerini kullandı. “Böyle bir niyet, öneri veya durum söz konusu değil” diyen Akıncı, bugün Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in bu konuda sorulara muhatap olduğunu söyledi. Akıncı, “Benim ağzımdan da Rum kamuoyunun duymasını isterim ki Kıbrıs Türk tarafının bu müzakereler sürecindeki hedefi 11 Şubat 2014 mutabakat metninde yazıldığı gibidir. Yani, kapsamlı bir çözüm hedefliyoruz. Bütünlüklü çözüm kavramına sadığız. Bütün çalışmalar tamamlanmadan, parça noktalar üzerindeki mutabakatlarla yetinmek söz konusu değil. Sadece onları içerecek bir ara anlaşma imzalamak gibi niyet, istek ve öneri yok” dedi.
Daha önce altını defalarca çizdiği bir konuya tekrar dikkat çekmek istediğini belirten Akıncı şöyle devam etti: “Yapacağımız çalışmalarla Ekimde dört başlığı mümkün olduğu kadar tamamlamaya gayret edeceğiz. Bazı sarkacak konular olabilir. Onları daha sonraki aşamada tekrar ele alacağız. Toprak konusu ve hemen ardından güvenlik garantiler meselesi ile bir anlayış beraberliğine varabilirsek, çözümün siyasal çerçevesi ortaya çıkmış olacak. Benim hep anlatmaya çalıştığım budur. İllaki bunu bir ara anlaşma olarak imzalayalım diye bir düşüncemiz yok. Ama bizi anlaşmaya, kapsamlı çözüme taşıyacak olan bu çerçeve artık her konuda ve belirgin bir şekilde tarafların karşılıklı kabul edeceği şekilde ortaya çıkmış olacak. Arta kalanlar; teknik konular, anayasaların yazımı, federal yasaların yazımı, uygulamaya ilişkin teknik konular, tüm bunlar 2017 içerisinde de yapılabilir. Ben kendi fikrim ve öngörü olarak; bu çalışmalar eğer bir yol kazasına uğramazsa demiştim, tekrar ediyorum, eğer her şey iyi yönde gelişir olumlu, pozitif olursa ve yıl sonunda biz bu anlattığım siyasal çözümün çerçevesini oluşturabilirsek, teknik ayrıntılar bakımından 2017’nin ilk ayları yeterli olabilir. İlk üç ayında bunu yaparsak, ikinci üç ayında da toplumların referanduma hazırlanması söz konusu olabilir. Hazırlananları içselleştirmesi, okuması, öğrenmesi, tartışması fikir oluşturması olur. Benim bir tahminim olarak, her şey iyiye giderse bir yol kazası olmazsa o taktirde 2017 ortalarında bir referandum olgusu yaşanabilir. Ara anlaşma arayışı bizde söz konusu değil o nedenle Rum tarafında da bu konuda kafa karışıklığına gerek yok.”

Etiketler: Mustafa Akıncı


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