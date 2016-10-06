KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, milletvekillerini Kıbrıs müzakerelerindeki son gelişmelerle ilgili bilgilendirmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kıbrıs müzakerelerinde içine girdikleri son dönemdeki durumla ilgili Meclis’i bilgilendirmek için geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, önceki gün yeni yoğunlaştırılmış müzakereler sürecine başladıklarını hatırlattı. Akıncı, müzakerelere bugün Meclis’e bilgi verebilmesi için ara verdiklerini ve yarın devam edeceklerini kaydederek, “Bu yoğun müzakere sürecinde koyduğumuz 2016’da çözüm hedefi de dikkate alındığında bugünkü görüşmenin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis toplantısında, bugün hangi noktada olduklarının fotoğrafını çekeceklerini ve bütün ayrıntılar hakkında milletvekillerini bilgilendireceğini kaydederek, tüm milletvekillerini tek tek dinlemeyi arzu etse de bu olanağı bulunmadığını; parti liderlerinin konuşmalarıyla onların da görüşlerinin kendisine ulaşacağını belirtti.

Her platformda milletvekillerini dinlemeye hazır olduğunu; onların görüşlerine açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şöyle devam etti: “Önemli bir dönemeçte olduğumuzu değerlendiriyorum. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. O nedenle hepimizin sorumlulukları var. Meclisimizin de çok büyük sorumluluğu var. Sonuçta bu olayı halkımıza intikal ettirmeyi başarırsak, referandum yaşatacak bir olgunluğa eriştirebilirsek ki parantez içinde söyleyelim, henüz o noktada değiliz. Daha atılması gereken adımlar var, aşılması gereken engeller var. Eğer o noktaya gelirsek, sadece Cumhurbaşkanlığı veya Hükümet değil, Meclis’in de, halkın temsilcilerinin bir bütün olarak çok ciddi sorumlulukları olacak. Zaman zaman bu görüş alışverişlerini yapmanın büyük önemi var.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 16 aylık görevi boyunca Cumhuriyet Meclisi’ni üçüncü kez bilgilendireceğine de işaret ederek Rum lider Nikos Anastasiadis’in ise bu sürede meclisiyle sadece bir kez buluştuğunu kaydetti. Akıncı, Meclis’e verdiği değerin ortada olduğunu, bunu daha da iyi bir hale getirmeye çalışacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis’in bugünkü toplantısında veya sonrasında Kıbrıs konusunda bir karar üretilmesini bekleyip beklemediği sorusunu yanıtlarken de, böyle bir önerisi olmadığını, sadece bilgilendirme toplantısı olduğunu söyledi.

Akıncı, müzakere tutanaklarının düzenli olarak Meclis’e de gönderildiğini ve milletvekillerinin okuduğunu, ayrıntıları da bildiğini ifade ederek, “Yine de bir de benim ağzımdan dinlemelerinin büyük faydası olacak” diye konuştu.

Akıncı’yı karşılayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ise, gazetecilerin sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı’nın müzakerelerde gelinen son aşamayla ilgili Meclis’i bilgilendireceğini, bunun üçüncü kez yapılmış olacağını kaydetti. Siber, müzakere tutanaklarının Meclis’e geldiğini ama bu tür bilgilendirmelerin ayrı bir önemi olduğunu, yüz yüze konuşmaya ve sorulara yanıt vermeye olanak tanıdığını belirtti.

Toplantının kapalı oturum şeklinde yapılması konusunda ise Siber, müzakere tutanaklarında gizlilik prensibi olduğu için, vekillerin kapalı oturumda daha rahat bilgi sahibi olacağını ve kafalarındaki sorulara yanıt alabileceklerini söyledi. Meclis Başkanı Siber, “Uzun soluklu bir toplantı mı olacak?” sorusuna karşılık ise “Verimli olması önemlidir. Bazen çok uzun olur da çok verimli olmaz, inşallah verimliliği ön plana çıkar” yanıtını verdi.