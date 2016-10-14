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Akıncı: Rum tarafında federal anlayışın tam olarak içselleştirilmesi gerek

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Rum tarafında federal anlayışın tam olarak içselleştirilmesi gerekiyor. Belli bazı konularda federal bir devlet kurmakta olduğumuz anlayışının tam hakim olamadığını gözlemliyoruz zaman zaman” dedi.

Akıncı: Rum tarafında federal anlayışın tam olarak içselleştirilmesi gerek

14 Ekim 2016 17:10

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis, bugün yoğunlaştırılmış müzakereler kapsamında yeniden bir araya geldi. Ara bölgede yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantı sonrasında Akıncı, liderler görüşmesinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığında basına açıklama yaptı. Akıncı bugün ağırlıklı olarak birkaç konu üzerinde detaylı bir görüşme yaptıklarını belirterek, bu başlıklardan birinin federal polis konusu olduğunu söyledi. Federal polisin oluşumunun, kurucu devletlerin ayrı polisleri, ortak federal yapının da ayrı federal polisleri olacağına işaret eden Akıncı, “Federal polis altında ortak araştırma komisyonu ve onun gibi daha bir sürü başka oluşumlar olacak. Bütün bunlar üzerinden gittik. Bunun yanında federasyonun çeşitli ortak kurulları olacak, düzenleyici kurulları da olacak. Bunların kimi federal yetkiler çerçevesinde federal otorite tarafından oluşacak, kimileri kurucu devletler tarafından oluşturulacak. Bir de Avrupa Birliği konularında ortak komite kurulması çerçevesi bazı ayrıntılar dışında uzlaşmalar sağlandı” açıklamasını yaptı.

Akıncı, daha başka bu alana giren konularda da görüş alışverişinde bulunulduğunu belirterek, “Henüz anlaşılamamış, üzerinde mutabakat sağlanamamış konular olduğunu, ama yine bugün dün olduğu gibi çeşitli yakınlaşmalar da sağlandı.

“Bazı konularda federal bir devlet kurmakta olduğumuz anlayışının tam hakim olamadığını gözlemliyoruz”
Akıncı açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Genel olarak bu toplantılarda bazı gün biraz daha fazla, bazı gün biraz daha az olsa da yakınlaşmalar devam ediyor. Ancak bunun yanında saklamaya gerek yok, anlaşmazlık noktaları da var, zaman zaman bu anlaşmazlıklarda kavramsal bazı güçlükler yaşadığımızı fark ediyoruz. Yani Rum tarafında federal anlayışın tam olarak içselleştirilmesi gerekiyor. Belli bazı konularda federal bir devlet kurmakta olduğumuz anlayışının tam hakim olamadığını gözlemliyoruz zaman zaman. Bunlar her zaman öyle değil, zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bunları mutlaka aşmamız gerekecek, çok daha hızlı bir sonuca varabilmemiz açısından”

Akıncı, pazar ve pazartesi olmak üzere iki toplantı daha yapacaklarını belirterek, toplamda Ekim ayında 10 toplantı planlandığını, bunları da yaptıktan sonra daha net bir tablonun önlerinde duracağına inanç belirtti. Akıncı, “Dolayısıyla bu yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. 

Etiketler: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis


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