Akıncı Üssü davası başlıyor

Hain kalkışmada kilit rol üstlenen darbecilerden bazıları tek sıra halinde duruşma salonuna alınırken, sivil sözde sorumlular Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş’in ön sıralarda olduğu darbecilere vatandaşlar idam ipi fırlatarak tepki gösterdi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülecek dava başladı. Sanıklar duruşma salonuna cezaevi bahçesinden tek sıra halinde yürütülerek getirildi. Akıncı Üssü’nden darbe girişimini yönettikleri belirtilen FETÖ’nün sivil sorumluluları Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş ön sıralarda yürüdü. Sivil imamlardan sonra yürüyüş sırasında darbeci askerler yer aldı. Darbeci askerlerin yürüyeceği yolda bekleyen şehit yakınları ve gaziler, idam ipi fırlatara darbecilere tepki gösterdi. “İdam isteriz”, “kahrolsun FETÖ”, “vatan sana canım feda” ve “vatan bölünmez” sloganları atan müştekiler, bulundukları telin üstünden atlayarak darbecilere doğru koşmaya başladı. Polis ekipleri vatandaşları güçlükle durdurdu. Öte yandan, vatandaşların, turuncu tulum getirdikleri görüldü.
Abdullah Sarıca - Ömer Çetin - Fatih Erdoğan - Mustafa Apaydın