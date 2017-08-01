Akıncı Üssü davası gergin başladı

Şehit yakınları ile gazilerin sanık yakınlarına yönelik sinkaflı sözler sarf etmesi üzerine, sanık avukatları masaya vurarak tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, “Acınızı, öfkenizi anlıyoruz ama bunu kaldıramayacak kişiler ayrılsınlar. Bu karşılıklı diyalog devam ederse bazılarınızı çıkarmak zorunda kalacağız” diyerek uyardı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen dava başladı. Sanıklar, duruşma salonuna cezaevi bahçesinden tek sıra halinde yürütülerek getirildi. Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti ile başlayan davada polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Şehit yakınları ve gaziler ile sanıklar arasına adeta etten duvar örüldü. Şehit yakınları ve aileler sık sık sanıklara tepki gösterirken, sanık avukatlarına da sinkaflı sözler sarf etti. Bu olaylar üzerine sanık avukatları oturdukları masalara vurarak tepki gösterdi. Bir şehit yakını ise “Bizim soyumuz var oldukça, barınamazsınız, var olamazsınız, sonunda pisliğinizde boğulacaksınız” dedi.

Mahkeme Başkanı Giray araya girdi

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, gerekli uyarıları yapacaklarını belirterek, “Burada Türk milleti adına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılama yapıyoruz. Acınızı, öfkenizi anlıyoruz ama bunu kaldıramayacak kişiler ayrılsınlar. Bu karşılıklı diyalog devam ederse bazılarınızı çıkarmak zorunda kalacağız. Sağlıklı bir yargılama yapabilmemiz için mahkeme düzenine herkesin uyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Akıncı Üssü davasına teknik sebeplerden ara verildi

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin harekat merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin açılan davaya, UYAP’ta yaşanan teknik arıza nedeniyle ara verildi.

Davanın görülmesine saat 13.30’da tekrar başlanacak.

Abdullah Sarıca - Benan Özben - Mustafa Apaydın - Fatih Erdoğan - Ömer Çetin