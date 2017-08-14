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Akıncı Üssü davasında 10. celse başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın 10. celsesi başladı. Duruşmada "Akıncı'ya iş yemeği vesilesiyle çağrıldım" diyen Kurmay Albay Muzaffer Düzenli'nin savunmasına geçildi.

Akıncı Üssü davasında 10. celse başladı

14 Ağustos 2017 11:40

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın 10. celsesi başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşma, cuma günü savunmasını yapan Mehmet Dişli'nin çapraz sorgusuna devam edilmesiyle başladı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Dişli'ye Akıncı Üssü'ndeki görüntülerini sordu. Görüntüleri kabul eden Dişli, telefonla görüşme yaptığı odayı hatırlamadığını söyledi. Bunun üzerine Başkan Giray, Yaşar Güler'in 6 dakika sonra o odaya kapatıldığını belirtti. Dişli ise, "Öyle mi? Ben o odaya telefonla görüşmek için öylesine girdim. Yaşar Güler'in o akşam orada olduğunu ertesi gün Akın Öztürk aradığında öğrendim. Oraya kuvvet komutanları da getirilmiş, onları da sonradan öğrendim. Burnumuzun dibindelermiş, haberimiz yok" dedi.

Mehmet Dişli'nin sorgusunun tamamlanmasının ardından avukat beyanı alındı. Dişli'nin ardından eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli'nin savunmasına geçildi. Genelkurmay Karargahında gerçekleştirilen eylemlere ilişkin görülen davadaki savunmasında "Akıncı'ya iş yemeği vesilesiyle çağrıldım" diyen Düzenli, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını iddia etti.
Dava Düzenli'nin savunmasıyla devam ediyor.  

Yağmur Yıldız 

Etiketler: Akıncı Üssü, fetö


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