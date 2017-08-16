Akıncı Üssü davasında 12. celse sona erdi

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın 12. celsesi bitti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada sanık eski Albay Ali Durmuş'un çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından bir diğer sanık eski Binbaşı Osman Doğan savunma yaptı.

10 Temmuz'da 20 günlük izne ayrıldığını belirten Doğan, "14 Temmuz'da Amasra'ya geldim. Gece saat 12.00 gibi Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi tarafından aranarak terörle mücadele faaliyeti kapsamında Ankara'ya gelmem emri verildi. Yola çıkınca Bilal Akyüz Albay tarafından arandım. Kendisi Akıncı Üssü'ne gelmemi söyledi. Ben de yolu bilmediğimden Bilal Albay ile birlikte Akıncı'ya gittik. Burada hiç memnun olmadığım bir tabloyla karşılaştım" şeklinde konuştu.

Telefonunun şarjı azaldığı için Akıncı Üssü'nde telefonunu şarja taktığını söyleyen Doğan, "Daha sonra buradan çıkıp evime gittim. Telefonumu unuttuğumu fark ettim. Bilal Albay beni askeri hattan arayıp tekrar Akıncı'ya çağırdı. Saat 23'e doğru sıkıyönetim ilan edildiğine yönelik ifadeler duydum. Gece Cumhurbaşkanının açıklamasını duyunca darbe olduğunu anladım. Nizamiyeye gittim ancak dışarı çıkamadım. Üsse dönüp sabaha kadar bekledim sonra da gözaltına alındım" ifadelerini kullandı.

Savunmasının ardından Doğan'ın çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme başkanı Selfet Giray, sanık Doğan'a 143. Filo'da sivil kimseyi görüp görmediğini sordu. Doğan ise sivil kıyafetli asker gördüğünü ama sivil bir vatandaş görmediğini söyledi. Sanık Doğan'ın da çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından Başkan Giray, yarın sanık Aydemir Taşçı'nın savunmasına geçileceğini belirterek celseyi bitirdi.