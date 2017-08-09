Akıncı Üssü davasında 7. celse

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında görülen dava devam ediyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, eski Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan'ın çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanığın savunmasına istinaden, gittiği filoda kimleri gördüğünü sordu. Avıalan, kimseyi tanımadığını, filoda bulunan bir kamelyada havacılardan yarbaylar ve özel kuvvetlerden astsubaylar gördüğünü dile getirdi.

Telefonuna el konulmasına ilişkin Başkan Giray, "Hem senin telefonuna el koyuyor, hem şarja takıyor hem de sana başka telefon veriyor. Bunun manası ne, madem senin telefonla konuşmanı engellemek istiyorsa, sana niye başka telefon verdi?" diye sordu. Sanık Avıalan da bu telefondan ailesiyle görüştüğünü ve daha sonrasında telefonu geri verdiğini iddia etti.

Ardından sanık Avıalan, Başkan Giray'ın "Böyle bir faaliyetin olduğuna dair bilgi vermek için birilerini aradınız mı?" sorusuna, kimseyi aramadığını ancak kendisini hakim ve avukat arkadaşları da olmak üzere çok kişinin 'ne oluyor' diye aradığını, hepsini bir şey yok diyerek geçiştirdiğini yanıtını verdi.

Sorgu sırasında ara ara şehit aileleri ve müşteki yakınlarından gelen tepki üzerine Avıalan, "Bazı şeyleri psikolojik baskıdan ötürü burada açıkça söyleyemiyorum, bu kayıtlara geçsin" dedi.

Müşteki vekillerinden sanığa gelen soru üzerine Avıalan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cü subayların kendi aralarında haberleşmek ve İstanbul’daki darbeyi koordine etmek için 'Yurtta Sulh' isimli whatsapp grubu kurulması talimatını veren eski Albay Muzaffer Düzenli'yi tanıdığını, ancak kendisiyle irtibata geçip geçmediğini bilmediğini söyledi. Bu kapsamdaki kayıtlara ilişkin ise Avıalan, "Belki beni bir şey sormak için aramıştır" dedi.

Bir başka müşteki avukatı da, Avıalan'ın 'Bu kadar az tankla zaten darbe yapılmaz' ifadesine ilişkin, "Siz sadece yönetici değil de aynı zamanda planlayıcı da olsaydınız, nasıl planlardınız?" sorusunu Avıalan, "Kaç tankla darbe yapılır ben bilmiyorum" şeklinde yanıtladı.

Soru öncesi müşteki avukatlarının kendisine hakaret ettiğini savunan sanık Avıalan, müşteki ve sanık avukatlarının sorularına cevap vermeyeceğini dile getirerek, susma hakkını kullanacağını söyledi.

Duruşma yarın diğer sanıkların savunmalarıyla devam edecek.

Yağmur Yıldız

