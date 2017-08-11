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Akıncı Üssü davasında 9. celse başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın dokuzuncu celsesi başladı.

Akıncı Üssü davasında 9. celse başladı

11 Ağustos 2017 10:57

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın dokuzuncu celsesi başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşmaya darbe faaliyetlerini Akıncı Üssü'nden yürüttüğü iddia edilen eski Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığında Şube Müdürü Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan'ın çapraz sorgusuyla başlandı. Önceki duruşmada susma hakkını kullanacağını belirten Avıalan, bu duruşmada hakaret edilmemesi şartıyla soruları yanıtlayacağını belirtti. Bir müşteki avukatı, sanığın iddianamede kendisinin kullanıldığını iddia ettiğini hatırlatarak, "Neden sizi kullansınlar?" diye sordu. Avıalan da, "Hukuki kimliğim, komutanlar tarafından sevilmem yani vitrinim gereği kullanıldığımı düşünüyorum. Benim yayınlanmış bir kitabım da vardır, ön planda olmam nedeniyle seçilmiş olabilirim" dedi.
Sanık Mustafa Barış Avıalan'ın yarım kalan çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından dün savunmasını tamamlayan Bilal Akyüz'ün çapraz sorgusuna geçildi. Duruşmanın öğleden sonraki kısmında eski Tümgeneral Mehmet Dişli savunma yapacak.

Yağmur Yıldız 

 


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