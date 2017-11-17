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Akıncı Üssü davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 13 sanığın tahliyesine karar verdi.

Akıncı Üssü davasında flaş gelişme!

17 Kasım 2017 20:50

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanık avukatlarının talepleri alındı. Sanık avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, 13 sanığın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Mahkeme ara kararını açıkladı

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cemal Tazesavaş, Erkan Çoban, Melih Yılmaz, Özkan Haniçi, Selim Demir, Hasan Hüseyin Taşkıran, Mahmut Türüce, Mustafa Özbek, Ahmet Pala, Hasan Hüseyin Cerrahoğlu, Tuncay Sarı, İbrahim Doğru ve Ahmet Cebel'in tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi. Mahkeme ayrıca, bu davada tutuksuz yargılanan Gökhan Şahin Sönmezateş'in tutuklanması kararını verdi. 

Abdullah Sarica
 

 

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