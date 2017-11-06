Akıncı Üssü davasında salon karıştı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbecilerin başında olan eski Tuğgeneral Sönmezateş savunma yaptı. 14-15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara'da olmadığını anlatan Sönmezateş, Akıncı Üssü veya Genelkurmay Karargahında olmadığını, Akıncı Üssü'ndeki 141. Filo ve 143. Filo'ya hayatında girmediğini söyledi.

Sönmezateş, sistematik olarak işkence gördüklerini öne sürerek, buna diğer partilerin, insan haklarının ve Türk solunun sessiz kaldığını savundu. Kendilerine sürekli küfür edildiğini iddia eden Sönmezateş, "Yaşadıklarımız, tarihten hiç ders almadığımızı gösteriyor. 'Yahudi dölü', 'Ermeni dölü' şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Yahudi ya da Ermeni olsaydım eğer bunu utanmadan söylerdim. HDP Milletvekili Aysel Tuğluk da aynı şeyi yaşadı bu ülkede" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine müşteki sıralarında oturan şehit yakınları ve gaziler "Darbenin solla, sağla ne alakası var, şerefsiz" diye tepki gösterdi. Sanıkların ayağa kalkıp bağırması üzerine iki taraf arasında bağrışmalar yaşandı. Araya giren Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Ayağa kalkan herkesi dışarıya çıkartın. Sanık dahil, müşteki dahil. Sanık, müşteki fark etmez, herkesin yönü mahkemeye hitaben olacak. Defalarca uyarı yaptım. Sanıklardan da aynı şekilde, ben konuşurken konuşanları çıkartın" diye konuştu.

1 müşteki ile 1 sanık salondan çıkartıldı. Tartışmanın sonlanması üzerine duruşmaya Sönmezateş'in savunmasıyla devam ediliyor.

Abdullah Sarica