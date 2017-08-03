Akıncı Üssü davasında üçüncü gün başladı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Bazı siyasi parti üyeleri ile sivil toplam örgütleri de davayı takip ediyor. Bugünkü celsede dün savunması yarım kalan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in savunmasına devam ediliyor.

İddianameden

Darbe girişiminin bir numaralı sanığı Fetullah Gülen ile iki numaralı sanığı Adil Öksüz’ün de arasında bulunduğu bazı sanıkların “Anayasayı ihlal”, Cumhurbaşkanına suikast”, “Yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütü yönetmek”, “askeri komutanlıkların gasbı”, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs etme”, “mala zarar verme”, “kamu malına zarar verme”, “ibadethanelere zarar verme”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlerle ilgili hazırlanan iddianamede, darbe girişiminin FETÖ/PDY tarafından yapıldığının anlaşıldığı vurgulandı. Yapılan incelemeler neticesinde, darbeye teşebbüs eylemini yönetip organize eden “sivil yönetici” Adil Öksüz başta olmak üzere, diğer sivil yöneticiler Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş’in FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olması, gizli tanıklar “Şapka” ve “Kuzgun”un beyanları, Adil Öksüz’ün yaptığı toplantılar, toplantı sırasında örgüt lideri Fetullah Gülen ile yaptığı konuşmalar, darbe faaliyetinden hemen önce Kemal Batmaz ile ABD’ye gitmesi ve darbe planının Gülen’e onaylatılması, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın beyanları, itirafçı olan şüphelilerin anlatımları ve darbe girişimini yönetip organize eden üst rütbeli asker yönetici şüphelilerin FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatları dikkate alındığında, darbe girişimi eyleminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Davanın konusunu ve kapsamını oluşturan başlıklar

Akıncı 4. Ana Jet Üst Komutanlığında darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesi, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üst Komutanlığından GÖREN ve Askeri Cargo uçaklarıyla darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi, Diyarbakır 8. Ana Jet Üst Komutanlığından F-16 uçaklarıyla darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi, Adana/İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından tanker uçaklarıyla yakıt ikmali yapmak suretiyle darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timinden, İstanbul’a giden darbe karşıtı komutanların Ankara Akıncı Üssü’ne kaçırılması suretiyle darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi ve İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahından, Kara Kuvvetleri Komutanlığından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından, Jandarma Genel Komutanlığından, İnsani Yardım Tugayından, Özel Kuvvetler Komutanlığından, Kara Kuvvetleri MEBS Komutanlığından ve diğer askeri birliklerden; darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü’ne gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi eylemleri soruşturmanın konusunu ve kapsamını oluşturan başlıklar arasında yer aldı.

Abdullah Sarıca