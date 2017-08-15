Diğer
Kategoriler

Akıncı Üssü davasının 11. celsesi sona erdi

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın 11. celsesinde darbe girişiminin sivil isimleri olduğu öne sürülen Kemal Batmaz ve Harun Biniş’ten talimat aldığı tespit edilen sanık eski Albay Ali Durmuş’un savunmasına geçildi.

Akıncı Üssü davasının 11. celsesi sona erdi

15 Ağustos 2017 19:31

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın 11. celsesi sanık savunmalarıyla devam etti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davanın öğleden sonraki kısmında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği eski Koordinasyon Şube Müdürü Albay Ali Durmuş’un savunmasına geçildi.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında, Akıncı Hava Üssü 143. Filo’da ele geçirilen görüntülerde, darbe girişiminin sivil isimleri olduğu öne sürülen Kemal Batmaz ve Harun Biniş’ten talimat aldığı tespit edilen sanık Durmuş, darbe girişimi başarısız olunca üsten kaçıp 3 gün karargahta görev yapmış, ardından da tutuklanmıştı. Savunmasında daha önce savcılıkta verdiği ifadelerini baskı ve şiddet altında verdiğini beyan eden Durmuş, ifadelerini ve iddianamede yer alan üzerine atılı suçları da kabul etmediğini söyledi.

"143. Filoda olduğuma dair görüntüler basına sızdırılmış, o haberlere konu olan hususlar iddianamede yer almamaktadır" diyen Durmuş, Diyarbakır’dan yeni nakil edilmesi ve avukatının hazır olmaması gerekçesiyle, elinde kendini savunacak yeterli bilgi olmamasından dolayı, iddianameyi de tam olarak inceleyemediğini beyan ederek, savunma yapmak istemedi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray da, savunmasını yarın tamamlayabileceğini ve ardından çapraz sorguya geçileceğini dile getirerek, celseyi bitirdi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç