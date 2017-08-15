Akıncı Üssü davasının 11. celsesi sona erdi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın 11. celsesi sanık savunmalarıyla devam etti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davanın öğleden sonraki kısmında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği eski Koordinasyon Şube Müdürü Albay Ali Durmuş’un savunmasına geçildi.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında, Akıncı Hava Üssü 143. Filo’da ele geçirilen görüntülerde, darbe girişiminin sivil isimleri olduğu öne sürülen Kemal Batmaz ve Harun Biniş’ten talimat aldığı tespit edilen sanık Durmuş, darbe girişimi başarısız olunca üsten kaçıp 3 gün karargahta görev yapmış, ardından da tutuklanmıştı. Savunmasında daha önce savcılıkta verdiği ifadelerini baskı ve şiddet altında verdiğini beyan eden Durmuş, ifadelerini ve iddianamede yer alan üzerine atılı suçları da kabul etmediğini söyledi.

"143. Filoda olduğuma dair görüntüler basına sızdırılmış, o haberlere konu olan hususlar iddianamede yer almamaktadır" diyen Durmuş, Diyarbakır’dan yeni nakil edilmesi ve avukatının hazır olmaması gerekçesiyle, elinde kendini savunacak yeterli bilgi olmamasından dolayı, iddianameyi de tam olarak inceleyemediğini beyan ederek, savunma yapmak istemedi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray da, savunmasını yarın tamamlayabileceğini ve ardından çapraz sorguya geçileceğini dile getirerek, celseyi bitirdi.