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Akıncı Üssü davasının 11. celsesinde gerginlik

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili görülen Akıncı Üssü davasında savunma yapan sanıklardan Metin Bilgici, 15 Temmuz'da terör tehdidi nedeniyle sıkıyönetim ilan edildiğini düşündüğünü belirterek, "Kandırıldım, oyuna getirildim" dedi ve kursiyerleri Akıncı Üssüne emniyete destek vermek için götürdüğünü iddia etti.

Akıncı Üssü davasının 11. celsesinde gerginlik

15 Ağustos 2017 15:13

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 486 sanık hakkında açılan Akıncı Üssü davasının 11. duruşması görülüyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi içerisinde bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıklardan MEBS Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Taburu eski komutanı Yarbay Metin Bilgici savunma yaptı. Darbeye yönelik hiçbir planlama yapmadığını savunan Bilgici, "Göreve yeni atandığım için 27 Haziran-3 Temmuz arası astsubay kursiyerlerin mezuniyet hazırlığı ile geçti. Birlik komutanlığına yeni atanan bir komutan olarak bu süreçte yaptığım faaliyetler darbeye yönelik değildir. 13-15 Temmuz tarihlerinde silah ve mühimmat dağıtmak yetkim dahilindeyken bu silah ve mühimmatları 15 Temmuz'da terör tehdidi denilince dağıttım. Ben sıkıyönetim kapsamında kanunsuz olmayan, emniyeti takviye için kursiyerleri Akıncı'ya götürmek ve onları havacıların emrine vermek yönündeki emri yerine getirdim" diye konuştu.

15 Temmuz'da Bilal Akyüz'ün saat 21.00 civarı kendisini arayarak terör tehdidi olduğunu söyleyip kursiyerleri hazırlamasını istediğini anlatan Bilgici, "Ben de asker olduğum için reaksiyon gösterdim. Evimden çıkıp MEBS Okuluna gittim. Bilal Albay tekrar arayıp 80 kişinin yeterli olacağını söyledi. Ben de hazırladığım listeyi Davut Üsteğmene verip, 'bunları çağırsan yeter' dedim. Bilal Albay tekrar arayıp terör olaylarından dolayı sıkıyönetim ilan edildiğini ve emniyet için Akıncı'ya gelmemiz gerektiğini söyledi. Ben de televizyona bakınca terör tehdidi nedeniyle sıkıyönetim ilan edildiği şeklindeki kanaatim netleşti. Bilal Albay bir daha arayarak kaç kişi varsa gelmemiz gerektiğini belirtti" ifadelerini kullandı.

"İki taraf arasında oyuna getirildim"

Saat 23.50 gibi 9 veya 10 araçla Akıncı Üssü'ne doğru hareket ettiklerini anlatan Bilgici, "16 Temmuz'da saat 01.00 gibi Akıncı nizamiyesine geldik. Emniyeti takviye için geldiğimizi söyleyince içeri alındık. İçeride Üsteğmen Eren Çalışkan'dan kursiyerleri gruplara ayırmasını istedim. Daha sonra bu gruplar farklı görev yerlerine sevk edildi. Gece saat 2'ye kadar 1. ve 2. amirlerim beni hiç aramadı. Kursiyerlerle de gece 2.30 gibi irtibata geçmişler. Gece 3.30'a kadar olanlar normalmiş gibi hareket ettim. Bilal Albay'a illegal bir durum olup olmadığını sordum. O da, 'evet var' dedi. Arabamdaki radyodan Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını duydum. Meclis'in ve bazı yerlerin bombalandığını öğrendim. Gece bir kursiyer beni arayıp, 'Komutanım bizi siz getirdiniz. Buradan çıkmak istiyoruz' dedi. Kullanıldığımı, kandırıldığımı, iki taraf arasında oyuna getirildiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Darbeci sanıkların avukatları şehit ve gazi yakınlarını protesto etti

Akıncı Üssü davasının öğleden sonraki bölümü başlamadan önce müştekiler ile sanıklar ve sanık avukatları arasında gerginlik yaşandı. Duruşma salonuna gelen müştekiler, şehit ve gazi aileleri, sanıkların kendilerine bakıp gülmesine tepki gösterdi. Gelen tepkinin ardından bir sanık avukatı da, "Buradaki sanıkların bazılarının hiçbir suçu yok. Şu an yargılama devam ediyor" deyince gerginlik daha da arttı. Bir sanığın ise ayağa kalkarak şehit ailelerine doğru bir şeyler söylemesi üzerine duruşma salonunda kargaşa çıktı. Duruşma salonunun dışında bekleyen çevik kuvvet ekipleri salona girerek güvenliği sağladı. Sanık avukatları da bu sırada masalara vurarak yaşananları protesto etti. Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın gelerek, düzeni bozanları dışarı çıkartacağını söylemesi üzerine kargaşa kesildi.

Duruşma, sanık Metin Bilgici'nin savunmasını tamamlayıp, çapraz sorgusuna geçilmesiyle devam ediyor.  

Yağmur Yıldız

Etiketler: Akıncı Üssü davası, gerginlik


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