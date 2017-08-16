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Akıncı Üssü davasının 12. celsesi başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın 12. celsesi başladı. Sanık eski Albay Ali Durmuş, 143. Filo'daki sivillerle olan görüntüleri sorulduğunda "Şu an yorum yapmak istemiyorum" dedi.

Akıncı Üssü davasının 12. celsesi başladı

16 Ağustos 2017 11:39

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın 12. celsesi başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müşteki ve taraf avukatları ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında, Akıncı Hava Üssü 143. Filo’da ele geçirilen görüntülerde, darbe girişiminin sivil isimleri olduğu öne sürülen Kemal Batmaz ve Harun Biniş’ten talimat aldığı tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği eski Koordinasyon Şube Müdürü Albay Ali Durmuş, darbe girişimi başarısız olunca üsten kaçıp 3 gün karargahta görev yapmış, ardından da tutuklanmıştı. Dün savunmasına başlayan sanık Durmuş, Diyarbakır'dan yeni nakil edilmesi ve avukatının hazır olmaması gerekçesiyle, iddianameyi de tam olarak inceleyemediğini beyan ederek, hazır olmadığı ve daha sonra tekrar kapsamlı bir savunma yapmak istediğini belirtip bugün savunma yapmadı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray da çapraz sorgusuna geçti.

143. Filoda olduğunu inkar eden sanık Durmuş'a, Mahkeme Başkanı Giray, 143. Filo'daki sivillerle olan görüntülerine ilişkin ne diyeceğini sordu. Durmuş da, "Şu an yorum yapmak istemiyorum" dedi.

Duruşma sanık Durmuş'un çapraz sorgusuyla devam ediyor. 

Yağmur Yıldız

Etiketler: Akıncı Üssü davası


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