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Akıncı Üssü davasının 15. celsesinde, 18 sanık savunması geride kaldı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın 15. celsesinde, 18. sanık da savunmasını tamamladı.

Akıncı Üssü davasının 15. celsesinde, 18 sanık savunması geride kaldı

21 Ağustos 2017 14:20

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın 15. celsesinde 18 sanık savunması geride kaldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşmanın öğleden önceki kısmında 9 kişinin şehit olmasından sorumlu tutulan sanık, İnsani Yardım Tugayı eski Komutan Vekili Kurmay Albay Ali Eraslan savunmasını yaptı. Eraslan, personeli Akıncı Üssüne çağırmasına ilişkin, gelen personelin kendisinin verdiği emri yerine getirdiğini, kendisinin de kanunsuz bir emir vermediğini iddia etti.

Duruşma, sanık Eraslan'ın savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilmesiyle devam ediyor. 

Yağmur Yıldız


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