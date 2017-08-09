Akıncı Üssü davasının 7. celsesi başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın yedinci celsesi başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşma, dün yaptığı savunmada Yurtta Sulh Konseyinden ancak soruşturma aşamasında haberdar olduğunuöne süren ve iddianamede Ankara Konutkent'te darbenin hazırlık toplantılarına katıldığı belirtilen, parmak izine de rastlanılan eve gittiği suçlamasını reddeden eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın çapraz sorgusuyla başladı. Harmancık, bir müşteki avukatının bir plan çerçevesinde gerçekleştirilen tüm bu olayları neden inkar ettiğini sorması üzerine, "Hakkımda ifade veren tüm sanıklar kendini kurtarabilmek için Ömer Faruk Harmancık'a yükleniyor. Söylenilenler külliyen yalan ve bir senaryodur. Hiçbir delili olmayan, maddi gerçek olmayan ifadelerdir" iddiasında bulundu.

Bir başka müşteki avukatı ise sanığın Adil Öksüz'le görüşmesinin olduğunu ifade ederek, Harmancık'a FETÖ'yle ne zamandır irtibatta olduğunu sordu. Harmancık, bu soruların sanıkların psikolojisini bozmaya yönelik olduğunu, bunları üst mahkemeye sunacaklarını ve soruların referans olacağını ifade ederek, memnun kaldığını söyledi. Soruya cevap verilmesi istenen Harmancık, bunun üzerine soruyu kaçırdığını belirterek, tekrar sorulmasını istedi. Avukatın soruyu tekrar etmesinin ardından Harmancık, "Benim FETÖ'yle hiçbir irtibatım yoktur. Hiçbir terör örgütüyle irtibatım yoktur. Hakkımda söylenilenler iftiradır" dedi.

Dava, Harmancık'ın sorgusuyla devam ediyor.

Yağmur Yıldız



