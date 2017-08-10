Akıncı Üssü davasının 8. celsesi başladı

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın sekizinci celsesi başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşmaya, üzerine atılı hiçbir suçu kabul etmediğini beyan eden eski Jandarma İstihbarat Okul Komutanı Kurmay Albay Murat Koçyiğit'in savunmasıyla başlanıldı. Yurtta Sulh Konseyi üyesi olmadığını, bu iddiayı kabul etmediğini söyleyen Koçyiğit, hakkında savcılığa ifade veren gizli bir tanık hakkında, "6 Temmuz'da, Giresun'da meydana gelen helikopter kazası sonrası, vefat edenler ve yaralıların yakınları Ankara'ya geldi. Ben de hastaneye ailelerin yanına ziyarete gittim. 'Şapka' isimli gizli tanık, hakkımda Çayyolu'nda bir villada olduğumu söylemiş. Villada olduğumu söylediği saat ve tarihte ben hastanedeydim, hastane kayıtlarından bu tespit edilebilir. Hastaneden sonra kazada vefat eden şehidin Kocatepe Camii'ndeki cenaze namazına, ardından defin işlemleri için da Karşıyaka Mezarlığı'na gittim. Hastanede, camide ve mezarlıkta beni gören yüzlerce tanık mı doğruyu söylüyor, 'şapka' isimli kimliğini hala açıklanmamış bu tanık mı?" şeklinde konuştu.

"Okulda okutulan ders kitaplardaki terör örgütü listelerinde FETÖ/PDY yoktu"

"Adil Öksüz ile hiçbir irtibatta bulunmadım ve konuşmadım. Eşimle katalog evliliği yapmadım, zaten akrabayız. Türk Hava Kurumuna yaptığım bağış dışında hiçbir yere himmet vermedim. Hiçbir terör örgütüne üye değilim. İddia edilenin aksine FETÖ/PDY mağduruyum" diyen Koçyiğit, 18 Temmuz 2016 tarihinde savcılığa verdiği ve kayıtlara geçmediğini iddia ettiği ifadesini savunmasına ekleyerek, "Jandarma İstihbarat Okulunda göreve başladığım 2015 tarihinde, okulda okutulan ders kitaplarda terör örgütü listeleri vardı. Bu listelerde FETÖ/PDY adı yoktu. Bu konu hakkında gerekli işlemleri yaptım ve FETÖ/PDY, ders kitaplarındaki terör örgütleri listelerine dahil edilmiş oldu" dedi.

"Akıncı'ya arkadaş ziyareti için gittim, darbe olacağını bilsem gitmezdim"

Koçyiğit savunmasının devamında, hayatının en büyük hatası olduğunu belirttiği, Akıncı Üssü'nde bulunmasının Ahmet Özçetin'i ziyaret amaçlı olduğunu ve yanlış bir zamanda orada bulunduğunu ifade ederek şu şekilde devam etti: "Akıncı Üssü'ne arkadaşım Ahmet Özçetin'i ziyaret amaçlı gittim, üste değişik durumlar olduğunu gördüm. Bilgi amaçlı Jandarma Okullar Komutanını aradım. Bana Akıncı Üssü'nde ne işimin olduğunu sorarak, kışlaya dönmemi söyledi. Ben de fırsat bulunca geleceğimi söyledim ancak giriş çıkışlar kapalı olduğu için Akıncı Üssü'nden çıkamadım. Daha sonra TRT'den yayını gördüm, saat 02.00 sıralarında da nizamiyeye vatandaşlar gelmeye başladı. Bu durumda dışarı çıkmanın daha da tehlikeli olacağını düşündüm ve orada bekledim. Ertesi sabah savcılar geldi ve gözaltına alındım. Akıncıya arkadaş ziyareti için gittim, darbe olacağını bilsem kesinlikle gitmezdim."

Duruşma Koçyiğit'in çapraz sorgusuyla devam ediyor.

Yağmur Yıldız